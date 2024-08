The New York Times

Nos últimos anos, para um novo livro, tenho passado um tempo em uma comunidade de pensadores com mentalidade parecida que assumem riscos calculados para viver. Essas pessoas, de jogadores de pôquer a capitalistas de risco —eu as chamo de River, e são do Vale do Silício, Wall Street, do meio de apostas esportivas, criptomoedas— tomam decisões não com base no que sabem no momento, mas no valor esperado. Para eles, quando é hora de decidir, a pergunta é: os riscos superam as recompensas?

O River é o rival do grupo de acadêmicos, jornalistas e especialistas em políticas que eu chamo de Village. Este termo pode ser mais familiar: é a classe de especialistas da Costa Leste. Harvard e Yale. The New York Times e The Washington Post. Juntas, essas comunidades representam apenas uma pequena porcentagem da população —em resumo, são elites.

A Village tende à aversão ao risco, como evidenciado por sua cautela em relação à Covid e sua crescente desconfiança em relação à liberdade de expressão (que pode ter consequências reais). Tende a tomar decisões por consenso, com dissidentes punidos por ostracismo —ou, se preferir, cancelamento.

Placa da Wall Street ao lado de fora da Bolsa de Nova York - Carlo Allegri - 28.out.23/Reuters

O River tem tido uma sequência vitoriosa considerando seu impacto na sociedade e em nossa economia: suas principais indústrias, tecnologia e finanças, continuam a crescer na economia, e Las Vegas está trazendo receitas recordes. Não apenas o beisebol, mas praticamente tudo foi quantificado e depois monetizado de alguma forma.

Olhar para a política através da lente das comunidades River e Village, e suas reações ao risco, pode oferecer algumas percepções interessantes —e surpreendentes.

Os grupos não se mapeiam igualmente clara em nossas instituições políticas. Nos tempos de Trump, com a votação altamente polarizada, a Village é esmagadoramente democrata. A política do River não é tão direta. Distante e analítico, preocupado com atividades como o pôquer, nem todos no River tomam o lado do Partido Republicano.

Na verdade, se você perguntasse a pessoas que considero parte do River sobre seus candidatos presidenciais preferidos, minha suposição é que Kamala Harris receberia mais votos do que Donald Trump —mesmo com uma quantidade fora do comum de votos em um terceiro nome.

Kamala Harris, candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, em evento na Casa Branca, Washington - Jim Watson - 25.mar.24/AFP

No entanto, desde que o livro foi publicado, algo surpreendente aconteceu. Até agora na eleição de 2024, a Village tem tomado melhores decisões na gestão de risco —superando o River. A corrida presidencial permanece acirrada, mas, por enquanto, parece que a Village está ganhando.

Pelo menos a Village acertou a decisão mais importante: mandar o presidente Biden para o olho da rua. Ao fazer isso, eles dobraram aproximadamente suas chances de vencer, de 27% de Biden no momento em que ele se retirou da corrida para 54% de Kamala na semana da Convenção Nacional Democrata.

Para entender o motivo, ajuda saber que o River pode ser propenso ao contrarianismo. À medida que a Village se tornou cada vez mais azul, algumas comunidades dentro do River se rebelaram, tomando, em graus variados, a pílula vermelha. A guerra do gestor de fundos Bill Ackman contra os presidentes da Universidade da Pensilvânia, Harvard e MIT marcou um ponto de inflexão na guerra iniciada entre o River e a Village.

Mas o River não é de forma alguma um bloco, enquanto a propensão da Village ao consenso a ajudou, quando Biden se afastou, a se consolidar rapidamente em torno de Kamala. Ela aproveitou a oportunidade ao garantir efetivamente a indicação do Partido Democrata em 48 horas.

A escolha pelo governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa a princípio parecia excessivamente orientada para o consenso e avessa ao risco. O governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, tinha mais histórico de apelo aos eleitores indecisos em um estado-pêndulo —e a Pensilvânia tem cerca de 40% de chance de ser o estado decisivo nesta eleição, versus menos de 1% para Minnesota.

O jogador de pôquer em mim teria jogado com as porcentagens e assumido o risco calculado com Shapiro. A escolha de Walz cresceu em mim à medida que Kamala manteve seu ímpeto nas pesquisas — mas a Pensilvânia ainda é de grande importância.

É muito mais difícil ver o lado positivo da escolha de Trump do senador JD Vance de Ohio.

JD Vance, um ex-capitalista de risco, é, de certa forma, um membro essencial do River —embora, como graduado pela Faculdade de Direito de Yale, autor de best-sellers e ex-intelectual anti-Trump, ele também tenha algumas características da Village.

O que ele não tem é muito apelo para os 98% dos americanos que vivem fora dessas comunidades de elite —na verdade, ele tem uma das classificações de apoio mais baixas entre qualquer escolha de vice-presidente em décadas.

JD Vance, candidato republicano à vice-presidência, discursa durante comício na Pensilvânia - Ryan Collerd - 6.ago.24/AFP

O próprio Trump atravessa a fronteira River-Village de uma maneira desajeitada como um ex-magnata de cassino (embora não seja bem-sucedido), mas ele é mais intuitivo do que analítico e obcecado com sua cobertura de notícias na Village.

A campanha de Trump cometeu dois erros clássicos com sua escolha para a vice-presidência, pensam os conservadores do Vale do Silício. Um foi contar com seus frangos antes que eles chocassem. De acordo com reportagens de Tim Alberta do The Atlantic e outros, Trump pensou que tinha a corrida na manga —o que provavelmente é o motivo pelo qual ele pensou que poderia apostar em um candidato mais jovem e intelectual. Mas desde que Biden desistiu, a corrida está longe de estar decidida.

O segundo erro foi a falha em praticar empatia estratégica, ou seja, uma disposição para se colocar no lugar do seu oponente. Isso é geralmente algo em que as pessoas do River são boas; é essencial no pôquer. Mas a campanha de Trump não achava que os democratas substituiriam Biden —e, ao fazer isso, subestimaram seus oponentes.

Há outro termo do mundo do pôquer que descreve as decisões recentes de Trump: ele pode estar em tilt, a condição de fazer escolhas abaixo do ideal porque suas emoções atrapalham. Todo jogador de pôquer já viu isso: um oponente acumula uma pilha enorme de fichas, fica ansioso para comer um bife no jantar e se gabar para os amigos. Mas então ele perde uma grande quantidade —e antes que ele perceba, o resto de suas fichas desaparece enquanto ele tenta compensar suas perdas.

Cerca de 30 minutos após o discurso de aceitação de Trump na Convenção Nacional Republicana, quando ele falou emocionadamente sobre a bala que quase tirou sua vida, fui tentado a jogar as probabilidades pela janela e concluir que ele estava destinado à vitória. Mas então ele continuou falando por mais uma hora. E então, três dias depois, Biden foi persuadido a desistir.

Embora o tilt geralmente esteja associado a jogar mal depois de perder uma mão, outra forma comum é o tilt do vencedor, quando um jogador fica superconfiante depois de ter uma sequência ótima —como o River tem sido recentemente.

Agora Trump está brigando com o governador republicano da Geórgia e acusando os democratas de usar inteligência artificial para exagerar nos números de suas multidões. É uma estratégia duvidosa quando há tantas outras linhas de ataque válidas, como as preocupações persistentes dos eleitores sobre a economia e a fronteira, ou até a campanha presidencial de esquerda de Kamala em 2019.

A campanha primária de 2019 de Kamala foi de fato um fracasso. Mas nem todos são o equivalente político de Tom Brady, aparentemente nascido para lidar com a pressão. As duas primeiras tentativas de Biden para a Presidência foram fracassos. Barack Obama perdeu sua primeira corrida para o Congresso em 2000. O primeiro grande momento de Bill Clinton no palco nacional —como o orador principal na Convenção Nacional Democrata de 1988— quase acabou com sua carreira. Ajuda ter alguma experiência com os holofotes sobre você —como viajar pelo mundo e dar discursos, como Kamala fez em seus quatro anos como vice-presidente.

Como geralmente acontece depois que um partido realiza sua convenção, se a candidata continuar a subir nas pesquisas após a convenção, ela pode se encontrar em uma nova posição: a de notável favorita.

Isso pode trazer riscos diferentes rumo ao que certamente será o próximo momento crucial da campanha: um debate em 10 de setembro na Filadélfia. Ela precisará resistir à tendência da Village em direção à triangulação.

As pesquisas subestimaram consideravelmente Trump tanto em 2016 quanto em 2020, e há algo a ser dito sobre fazer campanha como se estivesse atrás. Mas até agora Kamala desafiou o estereótipo da Village agindo com calma em momentos sob pressão.