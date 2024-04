Conheça a história do cursinho Objetivo, eleito o melhor de SP em pesquisa Datafolha

São Paulo

Estratégias pedagógicas semelhantes explicam o bom desempenho observado tanto no colégio quanto no curso Objetivo, segundo Sandra Miessa Di Genio, diretora-presidente do grupo.

A empresa venceu as categorias de melhor colégio particular e melhor cursinho na pesquisa Datafolha que elegeu os melhores serviços da cidade de São Paulo. Como cursinho, recebeu 17% das menções, dividindo o primeiro lugar com o Etapa, lembrado por 16% dos entrevistados.

O Grupo Objetivo venceu duas categorias na pesquisa O Melhor de São Paulo: melhor colégio particular e melhor cursinho - Divulgação/Objetivo

O Objetivo venceu todas as edições que incluíram a categoria cursinho. O Etapa chegou à quarta vitória.

Fundado em 1965 para suprir possíveis lacunas do ensino médio —então segundo grau—, o curso Objetivo apostou desde o início em ferramentas de ensino e material didático desenvolvidos pelos próprios professores.

O primeiro dispositivo, de 1966, foi uma sala eletrônica, com um painel com luzes associadas a botões nas carteiras dos alunos. Cada botão representava uma alternativa de resposta e uma cor diferente.

O que é a pesquisa Entenda a metodologia Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%

Ao apresentar uma pergunta, o professor conseguia ver no painel um panorama das respostas da turma e em quais questões os alunos tinham mais facilidade ou dificuldade.

Em 1971, com o mesmo sistema de ensino e corpo docente, foi fundado o colégio.

"Isso deu muito resultado, porque são os professores que criam os cadernos, ministram as aulas e formam os outros professores", afirma a diretora.

Curso Objetivo utiliza tecnologia para mensurar como cada tema é devidamente absorvido em cada aula - Fido Nesti

Na visão de Di Genio, o principal chamariz para a popularidade do cursinho é o desempenho de seus alunos nos vestibulares.

"Procuram-nos muito por causa das aulas do Enem, dos nossos simulados e resoluções comentadas questão por questão. E a gente costuma acertar muito nos temas da redação", afirma.

Os resultados nas provas são fruto de um processo frequentemente atravessado por tecnologias. Hoje, a plataforma desenvolvida internamente pelo Objetivo contém cerca de 10 mil aulas gravadas, que podem ser acessadas com legendas em cinco idiomas.

Também é possível buscar palavras específicas e ser direcionado ao momento exato em que foram ditas durante a aula, poupando o trabalho de procurar manualmente o trecho que interessa.

Para os próximos anos, a empresa quer melhorar os programas de realidade aumentada que reproduzem aspectos de biomas e regiões a serem estudados em geografia, por exemplo, além de expandir a plataforma de modo a melhorar a visualização das dificuldades de cada sala e de cada aluno.

"Os professores vão ter uma definição mais clara do que talvez não tenha ficado muito claro na sala de aula [a partir das respostas da plataforma]. Pode ter faltado explicar mais sobre o movimento retilíneo uniforme em determinada sala, mas em outra pode estar ótimo."

A ferramenta é direcionada aos alunos das unidades próprias do cursinho e do colégio, mas a empresa está estendendo o acesso às instituições conveniadas, que podem adquirir o material didático físico e o digital do sistema de ensino do grupo.

Quanto às carreiras mais visadas pelos alunos do cursinho, Di Genio afirma que medicina e direito seguem fortes. Engenharias tiveram queda. Além disso, há uma tendência entre os jovens, segundo ela, de buscar cursos que durem menos tempo, para conseguir conciliá-los com outras necessidades, como o trabalho.

Procurado pela Folha, o Etapa não respondeu.

OBJETIVO

17% das menções

Fundação

1965

Unidades

10

Alunos

8.526

Funcionários

293

Faturamento

Não divulga

Crescimento

Não divulga