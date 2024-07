Onze restaurantes empatam como os melhores de SP segundo o Datafolha

São Paulo

Entre abril e maio, o Datafolha abordou 680 paulistanos que comem fora de casa pelo menos uma vez por semana e perguntou qual é o melhor restaurante da cidade. Devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos, 11 estabelecimentos empataram em primeiro. A lista retrata a diversidade gastronômica da capital. São restaurantes com os mais variados perfis, cozinhas e preços.

Sob o comando de Janaína Torres, eleita a melhor chef mulher do mundo pelo ranking 50 Best, A Casa do Porco ganha pela segunda vez, com 3% das menções. O restaurante, famoso pelas filas e pelo valor do menu de oito tempos (R$ 290), acaba de ser agraciado com uma estrela verde Michelin, concedida a locais com práticas sustentáveis.

Com os mesmos 3%, estão dois representantes da alta gastronomia paulistana: o Fasano, grife que já chegou até a Nova York, e A Figueira Rubaiyat, cujo salão ao redor de uma árvore centenária virou ponto turístico.

Lembrado por 2% dos entrevistados, o D.O.M. ostenta duas estrelas Michelin. Conhecido pela cozinha ousada, com ingredientes brasileiros, o chef Alex Atala assina o menu-degustação de 12 etapas (R$ 760 por pessoa), que pode incluir caviar (R$ 930).

Mesmo índice, 2%, alcançou o Paris 6, aberto 24 horas. Fundada por Isaac Azar, em 2006, a casa é ponto de encontro de celebridades, cujos nomes batizam os pratos.

Completam a lista de campeões o Modern Mamma Osteria e o Barbacoa, com o mesmo índice de citações (2%). Apelidado de Moma, o restaurante italiano traz receitas com o toque dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros. Já a casa de carnes repete aqui o sucesso que alcança mundo afora —a rede tem uma unidade em Milão e nove no Japão.

BARBACOA

R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3168-5522, @barbacoabrasil

A CASA DO PORCO

R. Araújo, 124, República, região central, tel. (11) 3258-2578, @acasadoporcobar

D.O.M.

R. Barão de Capanema, 549, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3088-0761, @d.o.m.restaurante

FASANO

R. Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3896-4000, @fasano

A FIGUEIRA RUBAIYAT

R. Haddock Lobo, 1.738, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3087-1399, @afigueirarubaiyat

MODERN MAMMA OSTERIA

R. Ferreira de Araújo, 342, Pinheiros, região oeste, @modernmammaosteria

PARIS 6

R. Haddock Lobo, 1.240, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3085-1595, @paris_6