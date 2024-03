Janaína Torres é melhor chef mulher do mundo, segundo o 50 Best

São Paulo

A chef Janaína Torres foi eleita nesta quinta-feira (21) como melhor chef mulher do mundo pelo World’s 50 Best, publicação especializada no setor.

À frente d’A Casa do Porco, no centro de São Paulo, que foi eleito o 4º melhor restaurante da América Latina no ranking da mesma instituição, Torres recebeu o título pelo "impacto no mundo da culinária".

Janaína Torres durante o Latin America’s 50 Best Restaurants realizado no Rio de Janeiro, em 2023. - Tercio Teixeira/AFP

Em 2023, ela já havia sido nomeada melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best, além de receber o prêmio Icon Award, conferido a cozinheiros de destaque no mundo da gastronomia, em 2020.

Também há expectativa que o seu restaurante premiado continue na lista dos melhores do mundo, cuja versão de 2024 será anunciada em junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Torres também comanda O Bar da Dona Onça, no Copan, em São Paulo. A chef planeja aprofundar suas raízes no centro da capital com outro restaurante e um centro cultural, previstos para 2025.