Após quatro anos de ameaça a povos indígenas sob Jair Bolsonaro (PL), os números mostram que a atividade de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami quase triplicou em 2022 na comparação com 2020, quando começou o monitoramento feito pela Polícia Federal.

Em 2020, a área de garimpo ocupava 14 km²; dois anos depois, chegou a 41,83 km², um salto de 199%.

Reverter a crise humanitária e fundiária que se instaurou nas terras indígenas yanomami não será fácil. Os principais desafios do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são reverter o crescimento da atividade extrativa ilegal e evitar que as tensões na região sejam acirradas.

A primeira tarefa, ao menos até o momento, tem sido levada a cabo. Desde o início deste 2023, o último alerta para novos garimpos das imagens de satélite foi registrado em 6 de maio —revelando um possível resultado da operação contra o garimpo ilegal iniciada em fevereiro deste ano.

Em janeiro, foi declarado estado de emergência em saúde pública no território, com explosão de casos de malária e desnutrição.

Em fevereiro, uma operação interinstitucional foi implementada aliando PF, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação dos Povos Indígenas (Funai), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e militares.

Na última quinta (22), foi anunciado um decreto federal que prevê alargamento da atuação do Exército, antes focado em ações de inteligência e logística. A norma agora libera militares para o combate direto às ações de garimpeiros.

A medida, contudo, exige cautela. Deve-se evitar o agravamento da situação de insegurança no local. As polícias, em particular as federais, e a Força Nacional possuem melhor treinamento para combater organizações criminosas que comandam o garimpo ilegal.

Envolver diretamente o Exército, para além do necessário apoio logístico, pode ser arriscado.

Para enfrentar a gravidade da situação, é preciso considerar a forma como o garimpo se adaptou para escapar da fiscalização —ao focar no trabalho noturno e montar acampamentos dentro da mata.

Esse novo cenário requer inteligência estratégica e mais equipes das polícias e da Força Nacional atuando de modo contínuo, juntamente aos órgãos especializados. Ao Exército cabe permitir que esse trabalho ocorra, por meio de apoio logístico, não liderá-lo.

