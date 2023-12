Ao assegurar a educação ambiental como componente obrigatório para todas as etapas de ensino da rede pública estadual no Pará a partir de 2024, o governo do estado inicia uma abordagem inovadora que coloca o tema na vanguarda nacional.

Em julho deste ano, sancionamos a Política de Educação Pública para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima, que entre os seus eixos prioritários estabeleceu a educação ambiental como tema essencial no currículo das escolas do Pará.

Conforme apresentamos durante evento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na COP28, que está acontecendo em Dubai, a partir do primeiro dia de aula em 2024 todos os 550 mil estudantes da rede pública estadual paraense terão uma aula por semana sobre educação ambiental. E cerca de 1 milhão de alunos das redes municipais também poderão contar com atividades sobre o tema, caso as prefeituras façam a adesão ao currículo. Ao integrar essa matéria em todos os níveis de ensino, estamos estabelecendo um precedente importante.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) - Tércio Teixeira/Folhapress

Com essa iniciativa, queremos não só fortalecer a conscientização ambiental, mas também preparar as futuras gerações para serem defensoras ativas do meio ambiente. É um compromisso sólido com a sustentabilidade e a preservação.

A educação desempenha um papel crucial na formação de uma consciência ambiental e social. No contexto específico do Pará, onde a Amazônia é fundamental, investir em políticas educacionais voltadas para a preservação e coexistência ambiental torna-se estratégico.

Essa política não apenas irá conscientizar nossas crianças e jovens sobre a importância da Amazônia, mas também capacitará as comunidades locais a exercerem papel ativo na preservação do meio ambiente. A abordagem integrada, combinando educação e ação prática, deverá moldar um futuro mais sustentável.

A Amazônia, com toda a sua riqueza natural e cultural, é um espaço de aprendizado inigualável sobre os saberes milenares que carrega e que certamente ajudará a humanidade.

Nossas escolas serão locus focados na visão de sustentabilidade e desenvolvimento, unindo o conhecimento acadêmico e local com a proteção ambiental e respeito aos povos originários, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Ao ensinar os estudantes sobre a importância da Amazônia e incentivá-los a adotar práticas sustentáveis, estamos construindo as bases para um desenvolvimento que respeita e preserva o meio ambiente. Essa abordagem centrada na educação deve criar uma mudança duradoura e positiva.

A construção desse modelo conta com a parceria de instituições de reconhecida expertise no tema, como o Unicef, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Instituto iungo, as universidades Estadual e Federal do Pará e o Museu Paraense Emílio Goeldi, entre outros.

Uma aula semanal dedicada à conscientização ambiental pode fazer uma enorme diferença ao longo do tempo. Essa abordagem não só fornece conhecimento prático como também instiga uma reflexão contínua sobre a importância da preservação ambiental.

Além dos estudantes, nosso maior desejo é que o ensino do componente de educação ambiental possa influenciar as famílias e comunidades, criando uma rede de conscientização e ação não só na Amazônia, reflorestando mentes no Brasil e em todo o planeta.