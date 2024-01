Nos próximos anos, as principais decisões que podem definir o futuro do planeta passarão pelo Brasil. O país, que em 2024 preside o G20 —o grupo das maiores economias do mundo—, será o anfitrião em 2025 da 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém. O êxito de uma iniciativa pode pavimentar o caminho para o sucesso da outra.

Apesar de os resultados da COP28 terem ficado aquém do necessário, os países assumiram pela primeira vez na história o compromisso de realizar a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos e concordaram em triplicar a capacidade de energia renovável e duplicar a eficiência energética até 2030.

No entanto, para que essas medidas saiam do papel, é preciso superar o desafio do financiamento. Enquanto os países desenvolvidos seguem sem cumprir a promessa de alocar anualmente US$ 100 bilhões para o financiamento climático, as nações em desenvolvimento necessitam de quase US$ 6 trilhões para cumprir até 2030 as suas metas de redução de gases poluentes, as contribuições nacionalmente determinadas (NDCs). Essa tarefa é ainda mais complexa quando se considera que quase metade da população mundial reside em países altamente endividados, nos quais mais recursos são destinados ao pagamento de juros de dívidas do que a serviços essenciais, como saúde e educação.

Nesse contexto, o G20 pode fazer a diferença. Como principal fórum de cooperação econômica internacional, pode gerar consensos políticos para criar as condições financeiras que permitam que a transição para economias mais verdes também seja socialmente justa. O Brasil reconheceu essa necessidade ao definir o lema da sua presidência do G20 como "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável" e também ao estabelecer a Força-tarefa para Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

Junto às demais instâncias do G20, essa força-tarefa tem o potencial de facilitar que o mundo chegue a Belém com maiores chances de evitar o cenário catastrófico representado pelo aumento da temperatura global em mais de 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

Em primeiro lugar, a liderança dos países responsáveis por 80% do PIB mundial pode gerar um ambiente político favorável para que uma nova e robusta meta coletiva de financiamento climático seja acordada na COP29, marcada para novembro deste ano, no Azerbaijão.

Em segundo lugar, o G20 é o fórum melhor posicionado para impulsionar uma profunda reforma da arquitetura financeira internacional, que precisa deixar de servir aos interesses de uma minoria de países já desenvolvidos, detentores da maior parte do poder de voto em instituições como o FMI e o Banco Mundial.

Em 2025, durante a COP30, os países terão que revisar as suas NDCs para apresentar metas climáticas mais ambiciosas, abrangendo todos os setores econômicos. Até lá, caso o G20 não consiga impulsionar caminhos viáveis para que o financiamento chegue à escala necessária e em termos mais favoráveis aos países que mais precisam, sem provocar níveis de endividamentos insustentáveis, os negociadores chegarão a Belém sem credibilidade para demandar mais ambição.

Pior ainda: sem garantir os meios de implementação para construir um "Mundo Justo e um Planeta Sustentável", conforme almeja a presidência brasileira do G20.

