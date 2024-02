Brasília

Há uma decisão a ser tomada em Brasília com potencial para rearranjar boa parte do tabuleiro político. Ela diz respeito à seguinte pergunta: o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) vão se enfrentar ou vão renovar a parceria por mais dois anos?

Lula cumprimenta Arthur Lira na sessão de promulgação da Reforma Tributária, em dezembro - Zeca Ribeiro -21.dez.2023/Câmara dos Deputados

O enredo passado é conhecido.

Apesar da apertada vitória sobre Jair Bolsonaro (PL), a esquerda elegeu pouco mais de 100 das 513 cadeiras da Câmara. Logo, Lula adotou a única decisão aparentemente sensata no rumo da governabilidade e apoiou de cara a reeleição de Lira para o comando da Casa em fevereiro de 2023.

Não foi uma escolha trivial. Lira chefia o direitista centrão e conduziu não só a tropa que deu sustentação política a Bolsonaro como trabalhou para reelegê-lo.

Lira e o centrão, como esperado, pularam no barco do novo governo. É da vida, é o centrão.

Ocorre que um governo Lula com um presidente da Câmara do PT ou da esquerda é uma coisa (Lula conseguiu isso em boa parte de seus dois primeiros mandatos), outra é um governo Lula com o centrão dando as cartas no Legislativo.

O petista e seus articuladores políticos sentiram isso na pele em 2023.

Em fevereiro de 2025 há a eleição para a sucessão de Lira, que não pode mais disputar o cargo.

Há um sonho de petistas de cozinhar o presidente da Câmara em banho-maria até o fim do ano e, então, jogar todas as fichas em um candidato mais palatável.

Não do PT, não há chance para isso, mas alguém que tope devolver ao governo a gerência da maior parte das bilionárias emendas parlamentares. Isso ficou a cargo de Lira e de seus aliados no governo Bolsonaro e, sob Lula, é motivo das perenes desavenças Planalto-Câmara.

Como Lira não é principiante, busca convencer os pares de que eleger um sucessor de sua confiança —o amigo Elmar Nascimento (União Brasil-BA)— é o melhor para manter o modelo.

O encontro entre Lula e Lira na última sexta serviu para zerar o jogo até aqui. A partida, porém, só termina daqui a um ano.