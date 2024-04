A queda de 8,2% em roubos de carga na região de Santos—que abrange 24 municípios de São Paulo— no primeiro bimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023 esconde uma realidade preocupante.

A redução ocorre após salto de 156% nos registros desse crime no local, um salto de 235 ocorrências em 2022 para 602 em 2023 —o maior índice desde 2001.

Em algumas cidades, a trajetória ascendente continua. As cidades de Santos e Praia Grande verificaram alta nos roubos de carga de 150% e 82,4%, respectivamente.

Nessa mesma região, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem investido em ações policiais truculentas como solução, equivocada, para a insegurança —até o momento, a Operação Verão no litoral de estado matou 55 pessoas.

Roubos de carga colocam à prova, como poucos delitos, a eficiência do trabalho policial. Em geral, exigem recursos e planejamento de longo prazo por parte dos criminosos, o que demanda inteligência na investigação para prevenir ou elucidar as ocorrências.

Mas o que se vê, na prática, são investigações precárias. De janeiro a setembro de 2023, apenas 11,2% dos roubos de carga foram transformados, na época, em inquérito policial. Isso significa que a Polícia Civil paulista deixou de investigar quase 9 de cada 10 casos.

Esse tipo de delito, ademais, gera um custo econômico expressivo. Verifica-se maior perda no Sudeste. De acordo com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, o prejuízo na região em 2022 foi de R$ 966,6 milhões, num total de R$ 1,18 bilhão no país.

Pesquisa do Datafolha mostra que a segurança é uma das principais preocupações dos brasileiros: 65% afirmam que se sentem inseguros nas ruas durante a noite —no Sudeste, a taxa chega a quase 70%.

Entretanto não é com medidas populistas, geralmente baseadas só em policiamento ostensivo e operações violentas, que se desenvolvem boas políticas nessa área.

Em relação ao roubo de cargas, o governo paulista precisa tornar a atuação de sua polícia mais eficiente, e o governo federal também deve agir nos âmbitos interestaduais e transnacionais do delito.

