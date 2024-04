A causa essencial da liberdade de expressão ganhou com o empresário Elon Musk um falso paladino, engajado em um bate-boca oportunista com o Judiciário brasileiro.

Não é fácil, sem dúvida, ignorar uma personalidade pública com o poder de Musk. À parte ser a segunda pessoa mais rica do mundo, maneja com despudor sua plataforma na internet.

A incoerência de seus queixumes em favor da liberdade de expressão é patente. Foi depois de se tornar proprietário da rede Twitter, rebatizada de X, que ela deixou de publicar em 2022 quantas e quais contas sofreram remoção de conteúdo. A transparência que cobra dos outros não pratica em casa.

A empáfia do empresário quando trata com bravatas a democracia brasileira se reduz a subserviência interessada ante autoridades de outros países. Como a China, que visitou em 2023 e cobriu de elogios, embora lá o X esteja banido e inexista liberdade de expressão.

Na Índia, Musk agachou-se diante de Narendra Modi e removeu links para documentário sobre a omissão do hoje premiê perante massacre de 2002, em Gujarat, quando Modi era governador. Na Turquia, restringiu alcance de postagens por ordem do autocrata Recep Erdogan, na eleição de 2023.

A fera hipócrita defensora das liberdades também se converte num dócil bichano nas relações com a sanguinária ditadura saudita. Musk fala grosso nas democracias, inclusive na norte-americana, mas coloca o rabo entre as pernas diante de tiranos.

O empresário posa agora em fotos aos gracejos com o presidente argentino, Javier Milei, outro integrante dileto do clube dos populistas da direita, como Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump. Flertou com os lunáticos que se opuseram à vacinação contra a Covid. Falta somente abraçar a causa terraplanista para completar o perfil do idiota contemporâneo.

Esse é o suposto arauto da liberdade incensado pela direita radical. Um visionário que fez fama e dinheiro investindo em inovação, mas que tem se alinhado aos setores do extremismo regressista.

