Nesta semana completamos um mês desde que o Espírito Santo enfrentou uma das mais severas inundações de sua história recente. As chuvas intensas que castigaram a região sul do estado e não apenas testaram a resiliência de nossas cidades, mas também deixaram marcas profundas na memória de nossa população. Mimoso do Sul, em particular, tornou-se símbolo da luta contra as adversidades naturais, com o registro de 700 milímetros de chuva, um volume que superou todas as previsões e capacidades de monitoramento existentes.

Em meus três mandatos como governador, liderei os trabalhos de enfrentamento e recuperação diante de três enchentes históricas no estado. No Espírito Santo, enfrentamos as adversidades atuais com um olhar voltado para os desafios futuros. Essa tem sido nossa abordagem desde o começo. Nos dedicamos a combater eventos climáticos extremos, que estão se tornando cada vez mais comuns e severos devido às mudanças climáticas.

Carros boiam em enchente na cidade de Mimoso do Sul (ES), uma das mais atingidas pelas chuvas no estado. - Reprodução - 23.mar.2024/A Gazeta - Reproduçao A Gazeta

A resposta imediata à tragédia em Mimoso do Sul e outras cidades impactadas foi viabilizada pela expansão e regionalização do Corpo de Bombeiros. A descentralização das unidades possibilitou uma atuação mais rápida e eficiente, salvando vidas e reduzindo os impactos das inundações. Este é um exemplo palpável do compromisso do governo estadual com a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

Nos últimos cinco anos, investimos mais de R$ 1 bilhão em iniciativas de combate às mudanças climáticas: obras urbanas e rurais, como barragens, contenções e sistemas de macrodrenagem; apoio aos órgãos ambientais, programas de educação para a população e um fundo específico para repasses diretos aos municípios, destinado exclusivamente ao financiamento de ações preventivas e de mitigação.

Por meio da Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), planejamos investir mais de R$ 10 bilhões nos próximos anos em projetos que promovam a universalização do saneamento e a segurança hídrica.

Adicionalmente, estamos desenvolvendo um plano estadual de adaptação às mudanças climáticas. A inauguração do Centro de Inteligência da Defesa Civil, o mais avançado do país, é outro marco importante e reflete nossa visão de futuro, onde a tecnologia e o conhecimento são ferramentas essenciais na proteção da população.

É importante mencionar que aprovamos o primeiro plano de descarbonização entre os estados brasileiros, visando diminuir as emissões de carbono e fomentar um desenvolvimento sustentável em sintonia com o meio ambiente.

Como presidente do Consórcio Brasil Verde, reitero o compromisso do Espírito Santo com a liderança em ações climáticas e ambientais. O consórcio, que congrega governadores de vários estados, tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a implementação de políticas efetivas de combate às mudanças climáticas. Essa posição permite ao Espírito Santo não somente avançar em suas próprias iniciativas, mas também colaborar e aprender com as experiências de outros estados e parceiros internacionais.

O aquecimento global exige uma resposta coletiva e coordenada. É fundamental que todos os setores da sociedade trabalhem juntos para construir um estado e um país mais resilientes e preparados para enfrentar os desafios do futuro.

As recentes enchentes são um alerta sobre nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza e a urgência de ação. Reafirmo meu compromisso com a implementação de políticas públicas eficientes e com o investimento contínuo em medidas que assegurem a segurança e a prosperidade do Espírito Santo.

Juntos, podemos transformar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em oportunidades para fortalecer nosso estado e nosso país.