O editorial "Ensino atrasado" (27/3), desta Folha, chamou atenção para a defasagem escolar e a necessidade de se combater a distorção série e idade dos alunos. A realidade brasileira, apesar de suas particularidades regionais, sofreu como um todo com a pandemia de Covid-19, acentuando o quadro crítico em relação ao cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). Mas há esperanças.

Em meu estado, Rondônia, o Tribunal de Contas do Estado lidera um programa inovador que combate o analfabetismo infantil e, com isso, a defasagem escolar. O Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) conta com a adesão das 52 redes municipais de ensino e da rede estadual, movimentando 606 escolas e mais de 4.500 profissionais da área de educação, o que gera impacto direto em 58 mil alunos. Uma grande ação pelas nossas crianças.

Alunos do 2º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Remo Rinaldi Naddeo, em São Paulo (SP) - Fábio Pescarini/Folhapress

E a relevância do Paic está justamente em preparar a criança para a rotina de estudos que a acompanhará no decorrer de sua vida. Isso porque o programa identificou que quando a criança não é alfabetizada na idade certa, são significativas as chances de que abandone os estudos devido a grandes dificuldades no aprendizado.

E os resultados? Bem, dados do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia (Saero) revelam que o programa já conseguiu que as redes municipais aumentassem o percentual de alunos com o nível de aprendizado adequado em língua portuguesa de 45% em 2022, para 68% em 2023. Além disso, anotou-se uma queda no número de estudantes de nível abaixo do básico: de 26% registrados em 2022 para 12% em 2023. Houve, ainda, aumento de crianças em estágio avançado: de 17% (2022) para 35% (2023).

Com pouco mais de dois anos de implementação, o desempenho do Paic revela outros números importantes: atualmente, 15 municípios rondonienses já superaram os 75% de estudantes em nível adequado de aprendizado. Com isso, a expectativa é que a meta fixada pelo Ministério da Educação de que, até 2030, Rondônia esteja com pelo menos 80% de crianças alfabetizadas seja cumprida com antecedência.

O que Rondônia tem feito —e não apenas o estado, pois temos ações tão significativas quanto também no Pará, em Pernambuco, em Alagoas, em Goiás e outros— atende ao que esse jornal considera de fundamental importância: "É necessário, portanto, que o poder público esteja atento e desenvolva estratégias para diminuir os efeitos perniciosos que essa distorção gera no aprendizado", escreve o editorial.

A atuação das cortes de contas não pode se limitar apenas a analisar e avaliar o gasto dos recursos públicos. Temos profissionais capazes de buscar e apresentar soluções inovadoras e criativas para os problemas que identificamos no exercício de nossas funções. Nossa atuação avança nesse sentido, de apresentar e executar ações que mudem as vidas das pessoas. E posso garantir que o sistema de Tribunais de Contas do Brasil está atento e trabalhando para que nossas crianças e jovens tenham as melhores oportunidades em suas vidas.