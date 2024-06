Neste ano, a parada LGBTQIA+, realizada em São Paulo desde 1997, ganhou um colorido diferente. Do arco-íris que simboliza a diversidade de gênero e orientações sexuais, as cores verde e amarela saltaram para a avenida Paulista sob a forma de adereços e da camisa da seleção brasileira de futebol.

Milhares de pessoas responderam ao convite dos organizadores e de personalidades ligadas ao movimento, atendendo a um propósito de fundo político: retirar do bolsonarismo a apropriação das tradicionais cores brasileiras.

Como se sabe, com os motes de "nossa bandeira não é vermelha" e "Brasil acima de tudo", a direita populista adotou nos últimos anos o uniforme que se transformou em imagem internacional do país.

O nacionalismo cultivado por Jair Bolsonaro (PL) tem raízes na ditadura militar, que tentou capitalizar a conquista da Copa de 1970 como um feito do regime, insuflando um tipo de patriotismo ufanista e incondicional resumido no slogan "Brasil, ame-o ou deixe-o".

O embaraço de alguns setores da esquerda em comemorar abertamente a vitória naquele torneio de certa forma se repetiu em anos recentes. Em que pesem tentativas de recuperar as cores nacionais, o fato é que o verde e amarelo e a camisa da seleção permaneceram como representação cromática predominante nos atos pró-Bolsonaro.

O estopim da novidade foi o show da Madonna em Copacabana, no início de maio. A cantora, que sempre desafiou as visões mais rígidas contra a diversidade de gênero, levou ao palco uma bateria de escola de samba e fez dupla vestida de verde e amarelo com a brasileira Pabllo Vittar —também uma das atrações do domingo na Paulista.

É significativo que a tentativa mais bem-sucedida de quebrar tal polarização tenha surgido agora sob a liderança do movimento LGBTQIA+, numa festa marcada por alegria e ousadia democrática.

