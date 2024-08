VÁRIOS AUTORES (nomes ao final do texto)

Neste sábado (24) completam-se 70 anos da morte do presidente Getúlio Vargas. Como estadista, comprometido com o povo e com o país, sua memória deve ser reverenciada.

Todo trabalhador e trabalhadora com carteira profissional, jornada regulamentada, férias, licença-maternidade, representação e benefícios das convenções coletivas é herdeiro do legado de Getúlio.

Como sindicalistas, lutamos para que esse patrimônio do povo brasileiro se fortaleça.

Getúlio rompeu com a oligarquia de fazendeiros que controlava o país antes de 1930 e conseguiu implementar um projeto de desenvolvimento que contemplava lutas sindicais, reformulando as relações de trabalho.

O ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954) - "divulgação - Filme Imagens do Estado Novo -1937 a 1945"

Em seu governo foi criado o Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada a sindicalização das classes operárias e patronais, criado o Primeiro Código Eleitoral do país, a carteira profissional e consolidadas diversas leis trabalhistas em 1º de maio de 1943.

Estabeleceu-se o protagonismo de um sistema industrial na economia através da construção de grandes empresas nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale) e a Petrobras.

O Brasil mudou de sociedade agrário exportadora de base rural para uma sociedade urbano-industrial. Isso exigiu uma mudança de mentalidade contra a qual a elite de perfil escravocrata reagiu de forma contundente e violenta. Sobre sistemática pressão, em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas decidiu tirar a própria vida em vez de ceder às chantagens da elite golpista.

Seu suicídio desencadeou uma grande comoção nacional, como informou o escritor Araken Távora: "Homens e mulheres, velhos e moços, caíam ao chão, sob fortes choques emocionais, enquanto outros não continham o pranto convulso. Os vivas a Getúlio misturavam-se aos versos do Hino Nacional, cantado por um coro de milhares de vozes. Cumpria-se, dramaticamente, a promessa de Vargas: ‘Só morto sairei do Palácio'".

Quando a carta-testamento deixada pelo presidente foi transmitida pela Rádio Nacional, a comoção cresceu ainda mais.

Na carta, Vargas não deixou dúvida sobre as pressões políticas que precipitaram seu suicídio e disse que seus detratores se revoltavam "contra o regime de garantia do trabalho".

Ao final, através de palavras carregadas de emoção, exaltou a população que quis libertar: "Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém" (...) "Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história".

A perseguição ao legado getulista adentrou os governos seguintes até consagrar-se no golpe militar de 1964. O regime militar e os anos subsequentes, de aprofundamento do neoliberalismo, foram marcados pela tentativa de dilapidar o que foi construído em termos de legislação trabalhista e soberania nacional.

Mas as mudanças protagonizadas por Getúlio Vargas foram sólidas e profundas, e a CLT de 1º de maio de 1943 ainda é o porto seguro da classe trabalhadora.

É por isso que lutamos, e é por isso que estamos aqui hoje prestando esta homenagem a este grandioso estadista brasileiro: Getúlio Dornelles Vargas!

Miguel Torres

Presidente da Força Sindical

Ricardo Patah

Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores)

Adilson Araújo

Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

Moacyr Roberto Tesch Auersvald

Presidente da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores)

Antonio Neto

Presidente da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros)

* Outros 65 sindicalistas subscrevem este artigo