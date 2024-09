Organizações ao redor do mundo estão em uma corrida pela inovação. Data analytics, inteligência artificial (IA), dentre outras; as novidades são muitas, mas as empresas se encontram em estágios muito variados. Existe uma grande distância entre o desejo de incorporar a inovação e a realidade do dia a dia nos escritórios e fábricas.

Não há dúvida quanto à importância de evoluir nesse tema. A aceleração tecnológica está presente em todas as cadeias de negócios, trazendo diversas melhorias aos processos, produtos e serviços. No entanto, nada disso acontece por acaso: a inovação não surge espontaneamente nem é resultado da simples adição de algumas mentes criativas à organização.

Ilustração de Aureliano Medeiros

Inovar exige recursos, persistência, margem para erro e, acima de tudo, uma cultura organizacional capaz de estimular e nutrir o surgimento de boas ideias, mesmo aquelas que inicialmente possam parecer improváveis. O ambiente que possibilita esse fluxo precisa de líderes com mente aberta e disposição para desafios e riscos.

Projetos de inovação bem-sucedidos também dependem da diversidade. Diferentes perspectivas, experiências e histórias de vida acrescentam tempero e singularidade a cada ideia. No entanto, é justamente nesse ponto que muitas lideranças tropeçam, seja por rotular demais as pessoas, limitando a mobilidade interfuncional, seja por enxergar a inovação como responsabilidade de um grupo específico e restrito.

Organizações que abraçam o risco, promovem a colaboração, investem na diversidade de trajetórias e conhecimentos e concedem autonomia às suas equipes têm 60% mais chances de liderar a inovação em seu campo de atuação, de acordo com pesquisas.

Destravar os caminhos para a inovação de impacto depende de líderes inspiradores, de uma cultura que incentive e ofereça ferramentas para a fluidez de ideias e, claro, da diversidade.

Embora não exista uma receita exata para todos os negócios, pelo menos os ingredientes essenciais estão à disposição.