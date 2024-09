Vou vestir minha camisa amarela neste sábado (7) e sair por aí. Quem sabe dou um pulo na Paulista em vez de ir para Paraty (RJ). Uma beleza encontrar o Bolsonaro e os seus adoráveis filhos, cada um mais democrata que o outro. E o Malafaia, este pastor de almas tão doce.

Dizem que lá também estarão o prefeito (qual é mesmo o nome dele?), o coach, que o prefeito diz ser do PCC, e que diz que um dos filhos do ex-presidente é retardado, com o que, diga-se, ofende todos os retardados.

Aquele menino sem modos de Minas promete vir, e Tiradentes dará uma bela revirada no túmulo.

Parece que a ex-deputada que aderiu ao prefeito, depois desaderiu para se juntar ao coach, e acabou rejeitada por ambos, não irá. O que é uma pena porque seremos poupados de sua exuberante forma física.

Ato de apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro no dia de comemoração da Independência do Brasil, na avenida Paulista, em 2022 - Mathilde Missioneiro - 7.set.22/Folhapress - Mathilde Missioneiro/Folhapress



Apenas umas pequenas coisinhas, bem pequenas mesmo, têm causado certa confusão. O ato não era para desancar o Xandão? Pedir seu impeachment? Mudou, virou para pedir anistia aos golpistas de 8 de janeiro? Se sim, pergunto sem a menor intenção de ofender: Jair Messias Bolsonaro, tão solidário, já fez alguma visita aos presos?



Lembram-se a rara leitora e o raro leitor da romaria a Curitiba quando Luiz Inácio Lula da Silva esteve arbitrariamente preso por lá? Só não teve mais visitas porque a PF impunha regras rígidas. Aliás, será que o juiz que virou ministro, e suco, e seu procurador predileto estarão neste 7 de Setembro? Será bacana vê-los de posse de suas parcialidades no palanque.



Ainda sobre Bolsonaro, o amante da liberdade e da anistia, que prometeu fuzilar os petistas e lamentou o fato de o golpe de 1964 não ter matado uns 30 mil, mais o FHC: outro dia ele gravou um vídeo e disse que até morreu gente, entre os golpistas, na prisão. Foi, no entanto, incapaz de dizer o nome do falecido —que o Urubu de Taquaritinga, antigamente conhecido como Augusto Nunes, comparou a Vladimir Herzog, em blasfêmia de que só ele é capaz. Em tempo: o nome do golpista morto na Papuda é Cleriston Pereira da Cunha e não morreu sob tortura, mas no banho de sol, de mal súbito. Uma lástima.



Se bem que não é de se estranhar que o adorador do torturador Brilhante Ustra desconheça o nome de quem a extrema-direita quis transformar em mártir, e nem tenha feito alguma visita aos golpistas presos.

Afinal, para quem é responsável por tantas mortes durante a pandemia de Covid-19, um morto a mais ou a menos não faz a menor diferença.



E se nem seu ajudante de ordens ele visitou na cadeia, por que visitaria mais de mil desconhecidos, meras buchas de canhão usadas com a intenção de provocar intervenção das Forças Armadas para reestabelecer a ordem no país? Falando nelas: será que teremos as ilustres presenças de Augusto, o outro, igual, o Heleno? E o Braga Netto, virá?

Eles acertaram, afinal. Falaram tanto que bandido não subiria a rampa e, de fato, não subiu, nem subiram, se me entendem. Lembrem-se: tudo isso uma semana depois da posse do presidente eleito, em eleição na qual o derrotado gastou bilhões de reais de dinheiro público para mudar o resultado.



Ficou só com a marca de ter sido o primeiro a não se reeleger.



Enfim, este 7 de Setembro promete, certamente com a presença de algum Orleans e Bragança, nostálgico da escravidão.