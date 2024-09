Votar em quem vai piorar a cidade, baixaria? Bom é Sampa horizontal na felicidade, na oportunidade, na justiça, a igualdade de um Morumbi não predador de Paraisópolis. A mais potente cidade nossa deve oferecer vida. Cidade boa só para mim? É território de geral.

Quem come sozinho o bolo dos outros sabe que injustiçados virão reclamar seus direitos. Hora de eleger quem administre de modo a torná-la para todos. Deixá-la na mão da direita, que está se lixando para o bem público? Uma cidade desenvolvida deve se defender do destino perverso de ser injusta. A esperta Sampa não vai acreditar em fantasma de comunismo ou invasão de casa. O eleito cuidará da cidade real.

Vista aérea do centro de São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

A anfitriã de tantos brasileiros não pode eleger quem a retroceda. Hora de desqueimar, reflorestar, desimplodir, até nos sentirmos em casa em bairros bucólicos e reais na diversidade. Ser da quebrada e ter mais mobilidade, mais circulação dos saberes, para não pareceres; ó cidade, uma mulher-bolha que acha que segurança é só para os Jardins. Poder viver de bike o caos organizado entre CEUs e Sescs.

Amo Sampa: museus, galerias, lindas livrarias, trabalho, ensaio, entrevista, teatro, filme, palestra.

Há um frequentá-la que a põe como chefe da cantina da grande escola Brasil. Centro distribuidor do alimento. O que Sampa eleger o país vai comer. Vote por uma comida sem veneno, ligada à lavoura dos movimentos sociais e sem ferir a natureza.

Ter escola com cardápios de felicidade coletiva, sem formar gente que usa Porsche para matar trabalhador. Amo esta paulista vida: "Samba da Vela", poesia da Cooperifa, tudo direito, tudo que te compõe sem te adoecer, ó cidade para se reaprender! Quem são seus nomes? Jaguaré, Itapeva, Moema?

Quais são seus lemas? Cadê os significados de suas línguas? Respeitar os pretos todos. Todo mundo contente de existir preto à vontade que possa seguir sem encontrar polícia que o mate. Chega de ferir o Tietê só porque é marginal. Isso é ruim.

"Coragem grande é poder dizer sim."