Leitores comentam inflação e julgamento de Bolsonaro no TSE

Inflação

"Mexer na meta de inflação de 3% agora seria suicida, diz Arminio Fraga" (Mercado, 27/6). Subir juros para segurar a inflação tem lógica quando o consumo está acima do normal mas, na situação atual, não tem sentido. A lógica é investir pesado no aumento da produção. O governo reserva R$45 bilhões para os políticos comprarem apoio, mas deveria investir esse dinheiro na construção de novas indústrias e em infraestrutura para gerar riquezas e empregos. A falha no sistema está lá em cima, nos políticos, e não na Justiça que aprova todos os abusos da classe política.

João Leite(Osasco, SP)

*

A economia que eu entendo é a do meu bolso, mas concordo com Fraga que não é hora de adotar uma mudança dessa magnitude. Porém, ou demitimos o presidente "terrorista" do Banco Central ou o governo terá que mostrar com mais força o projeto vencedor nas urnas.

Denize Barbosa

(Santa Bárbara d’Oeste, SP)

TSE

"Relator de ação contra Bolsonaro diz não ser possível fechar olhos para mentiras" (Política, 27/6). O corregedor-geral do TSE é um homem honrado, altivo, perspicaz e, sobretudo, corajoso. O voto do ministro apresenta a síntese de um episódio triste do Brasil, onde um pústula, chamado Bolsonaro, envergonhou o nosso país perante representantes de várias nações. Resta a ele cumprir o que a Justiça determinar.

Jocimar Bruno dos Santos

(Rio das Ostras, RJ)

*

O ex-presidente é imbrochável, intragável, incapaz, imprestável, indigno, infame, inapto, inconveniente, invasivo, intransigente, insensato, insolente, impertinente e agora estará inelegível.

Paulo Augusto (Rio de Janeiro, RJ)

Assange

"Ex-ministros e cientistas pedem que Lula conceda asilo político a Assange" (Mônica Bergamo, 27/6). A iniciativa é louvável, pois o país que é conhecido como "a maior democracia do planeta" foi pego cometendo vários crimes através dos vazamentos de Assange. É um acinte à inteligência humana essa perseguição insana a um jornalista. E uma covardia sem precedentes contra alguém que se propôs a melhorar o mundo.

Marcelo Magalhães

(Rio de Janeiro, RJ)

*

Tragam Assange! Assim, ele pode invadir os computadores do nosso governo federal e revelar o que hoje está oculto. Excelente ideia.

André de Oliveira

(Belém, PA)

*

Se Lula entrar nessa ele é doido. Assange é caso polêmico, altamente politizado, que pode trazer problemas mil ao governo. Temos coisas mais importantes com que nos preocuparmos. Eu também sou progressista e acredito no fator humanitário, mas, acima de tudo, nossa lucidez política e diplomática é mais importantes.

Talvanio de Oliveira

(São Paulo,SP)

Automóveis

"Volkswagen suspende produção de carros no Brasil por ‘estagnação do mercado’" (Mercado, 27/6). A indústria automotiva da forma como conhecemos está com os dias contados. O transporte coletivo, as bicicletas e ferrovias são os mercados a serem explorados. Nossas vias não suportam mais a quantidade de carros, o clima não suporta mais a quantidade de carros, os hospitais não aguentam mais o tanto de gente que se acidenta nas vias. Por que não reciclar a frota? Um carro velho por um carro novo?

Ronicley Nunes

(Goiânia, GO)

*

Sejamos sensatos: comprar um carro para pagar em cinco anos? Até lá ele já "se decompôs". E quem garante que o cidadão continuará empregado daqui a cinco anos para continuar pagando as parcelas? Eu só troco de carro a cada dez anos, mas sempre pago à vista. Faço isso desde o meu primeiro veículo.

Marcos Dauner

(Joinville, SC)

*

Tirando os comerciantes, profissionais liberais que fazem seus preços e a elite do funcionalismo, a sociedade brasileira teve perdas em sua renda. Até o governo Sarney, que reajustava os salários constantemente, foi melhor que esse governo que passou. Com renda baixa, o consumidor mal consegue comprar produtos básicos, que dirá ter acesso a carros.

Josue de Oliveira

(Rio de Janeiro, RJ)

Censo

"Brasil tem 203 milhões de habitantes, 4,7 milhões a menos do que o previsto, mostra Censo" (Cotidiano, 28/7). Excelente notícia. E que todas as mulheres tenham o pleno controle sobre seus corpos e continuem a caminhar para a diminuição de famílias grandes.

Anna Meule

(Uberlândia, MG)

Homenagem

"Governo Tarcísio promulga lei que homenageia expoente da ditadura militar" (Painel, 28,7). Inaceitável a homenagem a um violador de direitos humanos como esse. É um tapa na cara da sociedade civil e dos paulistas em geral e algo inadmissível em uma democracia. Nos sentimos ultrajados e indignados com tal ato do governador, que merece o nosso repúdio.

Renato Khair

(São Paulo, SP)

Cartum

No cartum "Não Há Nada Acontecendo" (Ilustrada, 28/6), de André Dahmer, achei muito interessante a ironia do personagem de tirar sua "coragem" da boca em formato de cocô, enquanto o outro personagem afirma que aquilo é uma burrice.

Caroline Michalsky

(Curitiba, PR)