Leitor pede que oposição indique nome 'de peso e competência' para competir em 2026

Sangue novo

"Oposição vê chance de ouro para 2026 com Bolsonaro inelegível e mira antipetismo" (Política, 24/6). Tanto Zema como Tarcísio seriam a desgraça total. É necessário que surja um nome de peso e competência. Esses dois aí são mais do mesmo que foi Bolsonaro, ou seja, um desastre.

Ladislau Leite de Oliveira (Araraquara, SP)



Tomara que eles escolham Zema para disputar a Presidência. Assim a esquerda fatura logo no primeiro turno. Com folga.

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

Os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Ronaldo Caiado (GO) e Romeu Zema (MG) em visita à Expozebu, em Uberaba, em abril - Marcelo Toledo -29.abr.23/Folhapress

Auxílio

"Aliados divulgam Pix de Bolsonaro e pedem dinheiro para ex-presidente" (Política, 23/6). Imaginei que as pessoas tivessem passado da fase da inocência, mas ainda gostam de ser exploradas... Isso ultrapassou o limite da boa vontade, cai quem quer mesmo.

Solange de Oliveira Silva (Limeira, SP)



Vai arrecadar milhões. Gado é sempre gado e sempre será.

Davi Pessoa Ferraz (Recife, PE)

Quem dá mais

"Mercenários tomam cidade e rumam a Moscou; Putin promete esmagar rebelião" (Mundo, 24/6). Putin, tão esperto, não viu que mercenário trabalha para quem paga mais e que os EUA iriam pagar mais?

Maria Luporini (Campinas, SP)



Excelente trabalho das forças estrangeiras dentro da Rússia.

Rubens Gonçalves (Curitiba, PR)

Reeleição

No mundo político brasileiro, com seus viciados sistemas de escolha, constata-se o triste fato de que os eleitos não são estimulados a agirem exclusivamente como representantes da sociedade que os elegeu e os sustenta —custam caro!—, mas a dirigirem o foco de seus faróis, desde o primeiro dia no cargo, ao próximo pleito, visando a garantir sua perenidade no poder, ao mesmo tempo em que se afastam dos compromissos assumidos nas campanhas, verdadeiras usinas de mentiras.

Paulo Roberto Gotaç (Rio de Janeiro, RJ)

Parceiros

Nas entrelinhas da entrevista com o sociólogo Wolfgang Streeck ("Mundo caminha para economia de guerra entre EUA e China, diz sociólogo", Ilustríssima, 24/6) um recado para o Brasil: manter equidistância entre Estados Unidos e China e apostar em alianças regionais. Neste retorno à comunidade internacional após anos de isolamento, muita cautela em relação a estes gigantes.

José Marcos Thalenberg (São Paulo, SP)



Segundo o entrevistado: o governo ucraniano está seguindo a ala de extrema direita do movimento nacionalista ucraniano. É assim que ele interpreta a reação à invasão. De resto, teme por um ataque direto à China pela Otan. Enfim, sujeito fora da realidade.

Danielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)

Custo de vida

"São Paulo é a nona cidade mais cara para milionários viverem bem, diz pesquisa" (Mercado, 21/6). Se é difícil para o rico, imagina para os pobres!

Celso Ribas (Almirante Tamandaré, PR)



Milionários não inteligentes né? Ter dinheiro para morar em qualquer lugar e optar por viver em um lugar barulhento, poluído, cheio de gente e de trânsito é demais...

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)

Vista aérea do bairro de Pinheiros, na avenida Rebouças, em São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

Líder religioso

"Pastor que fundou entidade de combate à pedofilia é preso suspeito de abuso sexual de menores em BH" (Cotidiano, 22/6). Cada vez mais pastores são identificados como violentos e agressores. Tornando-se pastores, ganham a confiança das famílias e dos jovens para cometer abusos. Muito difícil denunciar, especialmente crianças, porque não se acredita nelas, afinal é a palavra de uma criança contra um pastor.

Fatima Marinho (São Paulo, SP)

Terra sem lei

"Juízes desistem de julgar empresário suspeito de violência e grilagem na BA" (Política, 24/6). Este padrão de comportamento é inadmissível no século 21! Coronéis e seus jagunços impondo arbitrariedades e a Justiça se curvando, compactuando, se omitindo, que vergonha. Isto é barbárie, falta educação, civilidade e coragem!

Ana Maria Willoweit (São Paulo, SP)

Chifre

"Ser corno é tirar férias?" (O Pior da Semana, 25/6). Texto maravilhoso. Li escutando "Garçom" de Reginaldo Rossi! Viva o homem corno!

José Antonio Garbino (Bauru, SP)

Casa noturna

"Love Cabaret, ex-Story, é inaugurado com nudez e público excitado" (Cotidiano, 24/6). Que legal! Viva o entretenimento, seja qual for. Parabéns aos empresários que reorganizaram o local, trazendo vida noturna para lá.

Claudio Monteiro (São Paulo, SP)



Eu frequentei o Love Story por muito tempo na minha juventude. Saía de lá às vezes mais de 9 da manhã. Hoje a minha balada é pedir uma pizza e beber meia garrafa de vinho, mas fazer o que... Fico feliz que a casa se reergueu. Quem sabe um dia até arrisco conhecer, quem sabe numa matinê.

Alexandre Mazak (São Paulo, SP)

Nostalgia

"Modernidade do guaraná de rolha" (Ruy Castro, 24/6). Quando se minera a memória são essas preciosidades que se encontra. Sabemos como salvar esse mundo dos insípidos, inodoros e opioides likes.

Charles Moreira Cunha (Belo Horizonte, MG)

Cadastro

"Recuperar sua senha" (Antonio Prata, 24/6). Seria cômico se não fosse trágico. Costumo dizer que se formos fazer um financiamento ou empréstimo, não damos tantos dados nossos, igual damos às plataformas sedentas para explorar nossa privacidade.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)