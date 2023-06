Sem Harrison Ford se vai também Indiana Jones, escreve leitor

Indiana Jones

"Indiana Jones dá adeus a Harrison Ford em filme nostálgico e moderninho" (Ilustrada, 26/6). Sem Harrison Ford se vai também Indiana Jones. Não haverá quem possa sucedê-lo, por mais empoderamento que se queira fazer. Ford sempre foi a essência da franquia. Até em "007" tal iniciativa falhou, mesmo com vários atores vivendo James Bond. Mas Indiana é Ford e vice-versa. Pode-se tentar inventar outra franquia de aventura, mas outro Indiana nunca mais. Ford dá adeus a Indiana e nós também.

Vladimir Delgado (São Paulo, SP)

O ator Harrison Ford no tapete vermelho da estreia de 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino', em Berlim - John Macdougall/AFP

Investigação

"PF encontra anotações de pagamentos para ‘Arthur’ e manda ao STF caso do kit robótica" (Política, 25/6). Até quando seremos reféns de políticos corruptos e ladrões? O povo brasileiro precisa exigir que esses políticos sejam punidos e que não possam voltar a ocupar cargos públicos.

Sonia Maria de Oliveira (Goiânia, GO)



Isso não vai dar em nada contra o Lira, nossa Justiça legalista somente aceita como prova de corrupção um recibo assinado pelo próprio corrupto declarando que recebeu o valor da propina. Vida que segue...

Paulo Camargo (Ampére, PR)

Resultados

"Kit robótica alvo da PF rende medalhas em Olimpíada e impacta alunos em Alagoas" (Política, 25/6). A importância dos kits é indiscutível, embora escolas públicas de ensino fundamental necessitem de bons laboratórios de ciências. Robótica é uma coisa mais para o ensino médio. Agora, isso não justifica a compra superfaturada do material, cujas investigações tem que avançar para identificar os culpados e puni-los.

Eduardo de Azevedo Silva (São João de Meriti, RJ)



Perfeito! Professores, técnicos e coordenadores comprometidos! Fantásticos!

Lizeth Mira (Salvador, BA)

Inelegibilidade

Um marco na história do Brasil foi em 1822 com a declaração "Independência ou morte". Um marco na história da Justiça no país se dará pouco mais de 200 anos depois com a decisão "Inelegibilidade ou vexame".

Moisés Spiguel (Campinas, SP)

Mordomia

"Governo Lula gastou R$ 7,3 mi com hospedagem nas viagens ao exterior" (Mundo, 25/6). Pelo menos não foi pagando gasolina nem lanches para as motociatas improdutivas e desnecessárias para o desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros, simplesmente propaganda pessoal de um inepto e um ser desprezível. Me parece que todos esses custos estão trazendo investimentos, confiança e prestígio internacional ao novo e terceiro mandato do presidente Lula.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



Sabemos que os gastos são indecentes para um país como o nosso, mas ocorrem em todos os governos. Passou da hora destas mordomias continuarem a existir: hotéis de luxo, diárias, passagens caras etc. Enquanto o funcionalismo das três casas aproveita-se das mordomias, o povo passa fome ou luta para sobreviver com tão pouco.

Marco Moreira (São Paulo, SP)

Justiça à brasileira

"‘Achei que nunca ia sair da cadeia’, diz preso por 62 reconhecimentos fotográficos" (Cotidiano, 25/6). Agora deveria receber uma reparação do Estado! Coitado, que drama horrível! Esse é o sistema de Justiça no Brasil. Podre.

Graciela Rundle (Salvador, BA)

Planejamento

"Solo cede com passagem do tatuzão por obra do metrô de SP, e avenida e imóveis são interditados" (Cotidiano, 25/6). São Paulo desaparecerá pela ganância de seus empresários sob seus escombros.

Luiz Antonio Sypriano (Piraquara, PR)

Abordagem escolar

"Punir não é melhor solução contra o bullying escolar, diz psicóloga francesa" (Mundo, 25/6). Matéria muito boa. Ela foca no fortalecimento da vítima, o que é correto. Ela aponta que o programa atual do governo francês não evitou a morte da criança. Não há solução fácil para problema tão grave. O suicídio de crianças e adolescentes é sério aqui também, mas evita-se publicar muito até para evitar que estimule novos casos.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Bullying é uma palavra coringa onde cabe misoginia, racismo, homofobia, xenofobia e todo tipo de segregação. Não sei como podemos combater a segregação localizada sem pensar a segregação mais ampla na sociedade neoliberal.

Claudio Carvalho (Salvador, BA)

Colunistas

Fiquei encantado com o texto da Giovana Madalosso, intitulado "Minha cachorra não sabe o que fizemos com o planeta". Só posso dizer que ela é um colosso! Também admiro muito o Ronaldo Lemos, que sempre tem a última palavra sobre tecnologia. Sem contar o Ruy Castro, sempre brilhante. É por estas e outras que assino a Folha.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)



"Patrulha da língua" (Lygia Maria, 25/6). A língua é viva, quantos termos foram incorporados recentemente? É curioso como este pessoal de direita insiste que se deve ficar amarrado a uma estaca de costumes ao mesmo tempo em que está em uma era digital, na qual o ambiente parece se transformar em alta velocidade.

Armando Moura (São Paulo, SP)