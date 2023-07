Para você, leitor, como o futebol feminino pode ser mais valorizado?

Para a Copa do Mundo feminina de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, a Fifa estima um recorde de público, por volta dos 2 bilhões de espectadores. A instituição também anuncia que vendeu 1,3 milhão de ingressos, quantidade que supera a última edição do evento.

Seleção brasileira na estreia na Copa do Mundo feminina, em disputa contra o Panamá no estádio Hindmarsh Stadium - Thais Magalhães/CBF

Alguns avanços são, de fato, notados em relação à visibilidade dessa categoria no futebol e o engajamento do público, mas muito ainda precisa ser atingido para que o futebol feminino fique em pé de igualdade com seu contraparte masculino. Questões básicas como os prêmios atribuídos às jogadoras do torneio mundial e salários muito díspares entre gêneros ainda são assuntos sem resolução, por exemplo.

Para você, leitor da Folha, de que forma é possível valorizar o futebol feminino? Que tipos de iniciativas tornariam essas disputas mais populares e poderiam contribuir para solidificar a categoria? Deixe sua opinião neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor de domingo (30) e nas redes sociais da Folha.