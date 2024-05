Leitores defendem que população deve escolher melhor seus líderes para períodos de crises

São Paulo

Consequências

"Leite mudou quase 500 normas ambientais em 2019; especialistas criticam gestão" (Ambiente, 8/5). Liberdade para destruir, construir e preservar é sempre mais difícil, foi pelo caminho mais fácil. Pode haver livre mercado com responsabilidade social, ambiental e de gestão. Se o lucro provém da predação, deve ser repudiado com boicote do consumidor. Se a sociedade não mudar votando em pessoas comprometidas ambientalmente além das outras pautas, o ambiente forçará essa mudança pelo modo mais sofrível. Espero que não.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Políticas para passar boiada, políticos que governam em função da lucratividade de pouquíssimos sem vislumbrar o amanhã da população, legendas extremistas e negacionistas apoiadas no discurso religioso e de ódio terminam com o povo pagando com a sua vida. A matemática é simples, mas parece que perdemos a capacidade de calcular.

Fernanda Meira de Paula (Montes Claros, MG)

O presidente Lula cumprimenta o governador do Rio grande do Sul, Eduardo Leite durante a chegada a cidade de Santa Maria - @EduardoLeite no Twitter

Responsabilização

"No Rio Grande do Sul, é hora de apontar o dedo" (Thiago Amparo, 8/5). Bravo, Thiago! Precisamos desse tipo de informação! É hora, sim, de apontar culpados, incluindo nós mesmos, com nosso modo de vida e consumo desenfreado!

Eliane Morosini (São Paulo, SP)

Parabéns pela coragem de apontar o dedo neste momento em que todos só querem pôr panos quentes.

Marina Nielsen (São Paulo, SP)

Correto apontar o dedo para as responsabilidades da tragédia, esperando que as autoridades competentes do MP se encarreguem de lhes cobrar judicialmente. Esperamos também que os eleitores se lembrem de tudo quando forem votar novamente. Quanto a cobrar o governo Lula, erra o colunista, que deveria, sim, ter cobrado o Congresso, com todas as arapucas e manipulações reacionárias e interesseiras colocando pedras no caminho do Executivo.

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Cargo

"Derrite é nomeado para conselho do Metrô e ganhará R$ 67 mil mensais" (Painel, 7/5). São Paulo em retrocesso! Muita desqualificação do governo e dos secretários, o Estado virou cabide de emprego por ideologia. Pior que recebem apoio de parte da classe média. Apoio da elite é justificável, ela tem proteção, seu objetivo é trocar apoio por não ter amolação com fiscalização, pagar menos impostos e ter maior lucro, mas esta classe média brasileira, o que explica é ser desinformada e acéfala!

Helio de Miranda (São Paulo, SP)

O que mais me chama a atenção nisso tudo, para além da quantidade de publicidade que esse policial tem ganhado, é como alguém cujas funções como secretário de Segurança Pública, que supostamente lhe demandam tanto, consegue acumular participação em conselhos de estatais. Brasil, o país dos assessores (espantalhos).

Partidos

"PSOL de Boulos perde 3 dos 5 prefeitos e convive com histórico de debandadas" (Política, 7/5). Trocas partidárias são práticas corriqueiras no nosso falido sistema político. Com isso, os partidos nunca formam uma identidade programática e o eleitor se aliena da política, elegendo nomes sem vinculação com ideias, programas e ideologias. Por isso, o sistema partidário nunca se consolida. Uma rara exceção é o PT, que se constitui como partido de massas com identidade clara, o que os demais não têm. E assim a democracia fica patinando eternamente.

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Pesquisa paulista

"A Fapesp sob ameaça" (Tendências/Debates, 8/5). Muito oportuno, claro e incisivo o artigo de Piva, Passos e Wongtschowski. Esclarece o decisivo papel da Fapesp no desenvolvimento científico-tecnológico, assegurador da contínua ampliação do valor agregado do conhecimento, singularizador do lugar de São Paulo no Brasil. Comprova que a sustentabilidade de sua tarefa inovadora exige a contínua e plena destinação à Fapesp dos recursos estipulados na Constituição estadual. Estes são a moldura financeira de uma válida política pública, desenhada para garantir os tempos mais longos que a pesquisa exige para produzir seus frutos.

Celso Lafer, ex-presidente da Fapesp (2007-2015) (São Paulo, SP)

É muito difícil convencer um terraplanista sobre a importância da pesquisa científica. Enquanto Haddad mostra suas qualidades como ministro, o outro mostra seu despreparo nos vários setores. São Paulo votou muito mal.

Roberto Foz Filho (Jundiaí, SP)

Importunação sexual

"Médico da Santa Casa é afastado por suspeita de abuso sexual durante cirurgia" (Cotidiano, 8/5). Quanto silêncio e conivência de várias instâncias, incluindo universidades na agressão perpetrada por médicos contra mulheres pacientes! Até quando? Tornou-se um caso de polícia. Aqui neste episódio, o indivíduo já é velho infrator, reincidente, querem o que mais?

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Cicatrizes da vida

"Como Clarice Lispector, não consegui curar minha mãe" (Mirian Goldenberg, 8/5). Os caminhos da vida são difíceis. Acho que a grande sabedoria adquirida com o tempo é —pelo menos racionalmente, porque emocionalmente é impossível— afastar de nós qualquer manifestação de culpa e ressentimento, já que são faces da mesma moeda, da mesma doença. A consciência desta condição não afastará a dor que é inerente à nossa existência, mas nos trará serenidade para prosseguir.

João A. Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Seu texto foi um gatilho para mim. Também tenho uma menininha guardada em um armário escuro. Obrigada por compartilhar a sua esperança, que pode ser a minha também.

Millene Bello (Belo Horizonte, MG)