'Que polêmica sem sentido', diz leitora sobre influência de Janja no governo Lula

Pacientes famosos

"‘A Janja tem mesmo que se meter em tudo’, diz médico de Lula" (Mônica Bergamo, 22/7). Com quantos votos mesmo a sra. Janja foi eleita para se meter em tudo?

André Silva de Oliveira (Belém, PA)



Que polêmica sem sentido! Naturalmente que esposas, maridos, filhos, amigos e até formadores de opinião influenciam e são ouvidos por qualquer governante. Acho que o doutor foi infeliz nos termos em que colocou o assunto.

Maria de Felipe Martinez (Cruzeiro, DF)

O presidente Lula e a primeira-dama Janja em evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo - Danilo Verpa/Folhapress

Lula ainda preso iniciou seu relacionamento com Janja, que não sabia quando ele seria solto e muito menos que ele se tornaria presidente pela terceira vez. Onde está o alpinismo social nesse caso? Mulheres fortes e protagonistas assustam homens medíocres e preconceituosos.

Marcia dos Santos Portero Simon (Goiânia, GO)



Para as preconceituosas e preconceituosos de plantão sugiro que leiam a biografia de Eleanor Roosevelt. Não sabem quem é? Pesquisem.

Beatriz R Alvares (Campinas, SP)

Poder Judiciário

"Holofote leva riscos ao STF e expõe entraves para controlar ministros" (Política, 22/7). Lugar de juiz que gosta de falar o que pensa é na política, não no Judiciário.

Maria Cecilia C Silva (São Paulo, SP)



Acho que estão sendo desproporcionais e brandas demais as reações legais à continuidade das ameaças violentas, até físicas, feitas pelos seguidores da política do ódio, subversiva à manutenção da ordem democrática da pátria.

José Bueno (São Paulo, SP)



Sintomas de um país ainda adolescente, que está longe de atingir a maioridade democrática.

Alex Sgobin (Campinas, SP)

Desigualdade social

"Classes A e B tendem a ganhar mais com Lula 3, não a D/E" (Mercado, 23/7). Desigualdade, pobreza e fome sempre existiram e sempre existirão, com tendência inclusive de piora. Ninguém acaba com isso com populismo, demagogia ou canetadas.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Acidente

"‘Rolê’ de moto com mais de 200 participantes deixa 3 mortos e 27 feridos em Campinas" (Cotidiano, 23/7). Em Campinas já virou regra motociclista passar no semáforo fechado a qualquer hora do dia. Outras infrações são corriqueiras, e o pior de tudo é que há praticamente zero fiscalização.

Rodrigo Bagni (Campinas, SP)

Repressão

"Operação contra traficantes na cracolândia termina com 18 presos" (Cotidiano, 22/7). Todos os programas bem-sucedidos de erradicação das cracolândias locais se basearam em politicas de acolhimento e tratamento dos dependentes químicos, combinadas à repressão continuada do tráfico local. É só estudar os casos de sucesso, que são vários.

Adolfo Santos (Três Corações, MG)



Milly Lacombe

"Uma lição sobre dor e outra sobre amor" (Nosso Estranho Amor, 22/7). Estou aqui admirando muito sua mãe. Além da atitude de amor com a filha, deu uma bela

lição na escola.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Excelente texto-testemunho de Milly Lacombe. O preconceito explícito a que éramos submetidos choca! Me identifiquei com sua narrativa. E eu sendo menino que jogava bola no recreio, mesmo sendo totalmente inábil, cumpria meu papel social. Me pergunto se minha mãe me defenderia na época se eu optasse por brincar de boneca com as meninas. Provavelmente não.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)



Que maravilha! Ah, se todas as mães fossem assim...

Maria da Graça Pimentel (São Carlos, SP)

Patrimônio mundial

"Como arqueóloga revolucionou a Serra da Capivara" (Ilustríssima, 22/7). Que trabalho árduo foi o da Niéde. Que excepcional.

Joselma Ramos Mouta (Brasília, DF)



Admirável Niéde Guidon! Enfrentou adversidades, foi ameaçada mas resistiu para revelar ao Brasil e ao mundo um patrimônio de valor incalculável, que hoje beneficia centenas de familias e cria novas perspectivas para os jovens da região.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)



Trabalhei (de carteira assinada por ela) com esta mulher corajosa. Mudou minha vida. Pude prover melhor minha casa, e abriu meu leque de conhecimento e amizades. Parabéns, dra. Niéde Guidon, pelo que faz pela região e entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.

Ivandete Gomes Oliveira (São Raimundo Nonato, PI)

Autocompreensão

"‘Parem de tentar consertar a gente’, diz Suzana Herculano-Houzel sobre espectro autista" (Ciência, 23/7). Tem que haver conhecimento e respeito, principalmente às capacidades de cada um. Porque, assim como na vida ninguém é igual, um TEA não é igual ao outro.

Maria Isabel Castro Lima (Florianópolis, SC)



Acho que acertou o tom desta vez, descreve bem comportamentos até pouco tempo chamados de Asperger. A deficiência intelectual tem sintomas autísticos como meu filho, que é do espectro e

diferente dos demais.

Hercilio Silva (Brasília, DF)