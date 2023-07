Leitores comentam queda na produção científica do país

Conhecimento

"Produção científica no Brasil tem queda inédita e no mesmo nível da Ucrânia em guerra" (Ciência, 24/7). O país teve um governo que se nutria de mitos, negava a ciência e detestava professores. Só estamos colhendo o que plantaram!

Celso Galaxe de Almeida (Campos dos Goytacazes, RJ)



Quem participa da ciência também tem de lembrar que falta recurso não apenas para pesquisar, mas também para publicar o que se pesquisou. Isso leva os pesquisadores a buscarem recursos junto a outras instituições internacionais, que pagam os custos da publicação. Assim, somente os pesquisadores principais aparecem...É a colonização e apropriação indireta da ciência brasileira.

Fatima Pina Rodrigues (Mongaguá, SP)

Robô trabalha pipetando material para pequenos tubos durante pesquisa no laboratório da Embrapa Agroenergia, em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Investigação

"Ex-PM confessa participação na morte de Marielle, incrimina Lessa e dá detalhes do crime" (Cotidiano, 24/7). O senhor Flávio Dino é a figura mais inconveniente deste governo. Está fazendo política com algo que deve ser tratado de maneira técnica, séria e imparcial. A Delegacia de Homicídios do Rio já revelou tudo isso. A delação de Élcio confirma o que está no primeiro inquérito. Não acredito em mandante, mas em um ato de terrorismo. Algo que o Brasil não sabe encarar nem tem expertise no assunto.

Hugo Vieira (Natal, RN)

Distorção de conceitos

"Zema faz postagem ligando democracia à tirania" (Política, 23/7). Ele precisa mesmo jogar essas frases de efeito para ver se chama a atenção de alguma forma.

Maria Correa (Brasília, DF)



Ele estava claramente criticando o autoritarismo e a redução da liberdade com as citações. Não dá para entender. Quando finalmente temos a chance de alguém decente para elegermos, vocês querem jogar fora a oportunidade. Triste.

Ana Caixeta (Patos de Minas, MG)

Restrição

"Israel limita poder do Supremo ao aprovar elemento-chave de reforma judicial" (Mundo, 24/7). As direitas radicais continuam se articulando ao redor do mundo, minando paulatinamente as instituições que possam dar guarida aos direitos consolidados democraticamente.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)



Nas democracias existem protestos, existem divergências. Por isso são democracias.

Hetan Naaman (São Paulo, SP)



Se Israel deixar de ser um Estado democrático, quais serão os argumentos utilizados pelos aliados ocidentais para apoiar a opressão aos palestinos? Que diferença haveria entre o terrorismo político-religioso árabe e o terrorismo do Estado ditatorial judeu?

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)

Conflitos internos

"PT e PSDB têm rebeliões em SP e rumam para 1ª eleição sem candidatos próprios" (Política, 23/7). Há representantes fajutos para todos os gostos na democracia representativa!

Carlos Augusto Gomes Marques (Limeira, SP)

Violência

"Jequié, cidade mais violenta, tem ‘zona de guerra’ na periferia e mães unidas pelo luto" (Cotidiano, 23/7). A droga avançou em todo o país. A não legalização contribui para o crescimento das máfias. É preciso legalizar, botar ordem na casa. O Brasil vive enxugando gelo e torrando recursos públicos. E enquanto morrerem pobres, pretos, o Congresso viverá na hipocrisia. Os caras não pagam impostos e se escondem no falso moralismo. Dá-lhe, cracolândia.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)



Inadmissível que governos que se dizem progressistas tenham as polícias mais letais do país.

Antonio José Santana (Salvador, BA)



Colunista

"O feminismo contra as mulheres" (Lygia Maria, 23/7). O artigo é mais um desserviço ao feminismo. E ainda por cima feito por uma mulher. Graças à exposição de muitos casos de assédio e violência, outras mulheres tiveram coragem de denunciar, não para se vitimizar, mas para encontrar justiça e paz em suas vidas.

Maria Isabel Martinez Pons (Brasília, DF)



Como sempre a autora produz um excelente artigo! Vai ao encontro das minhas angústias, que são duas: jovens mulheres estão sendo convencidas de que são frágeis e a falta da capacidade de diálogo de muitos/as leitores/as que preferem utilizar-se da agressão. O debate intelectual está minguando em nosso país.

Maria Lúcia Rodrigues Muller (Rio de Janeiro, RJ)



Se há críticas ao movimento identitário feminista, isso não autoriza a uma mulher satanizar o feminismo e generalizá-lo como um "reino podre". Até por estar traduzindo a voz de dois homens. Moderação no maniqueísmo para tratar de temas tão complexos seria uma abordagem mais construtiva.

Gustavo Adolfo Sierra Romero (Brasília, DF)

Crítica

"Como ‘Oppenheimer’ faz da bomba atômica a origem do mundo contemporâneo" (Ilustrada, 19/7). O diretor, realmente, pisou na bola. Ficou preso ao livro (em que o filme se baseou) e durante uma hora e meia somos obrigados a correr atrás das legendas apressadas, que mal dão tempo de ler. O filme só começa a ficar mais ou menos bom depois disso. Cinema não é literatura e vice-versa. Além do mais, não há nada de bonito em criar um monstro como a bomba atômica, que volta e meia ameaça aniquilar toda a humanidade.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)