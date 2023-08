'Ainda que falem mal, o nome dele vai ficando conhecido', diz leitor sobre Zema

Novas disputas

"Fala desastrada de Zema antecipa disputa na direita para 2026" (Política, 7/8). Chamar essa fala preconceituosa e desrespeitosa de Zema de desastrada é de uma condescendência inaceitável. Isso, mesmo que seja tática do governador, é imperdoável se estivermos dispostos a por fim a um período de horror que vivemos.

Sheila Schvarzman (São Paulo, SP)



Penso que Zema, novamente, permitiu-se a crítica com esta colocação xenofóbica, apenas como meio de ganhar noticiário, mídia. Ainda que falem mal, o nome dele vai ficando conhecido. Bem o que ele quer, mas não merece. Nós, o povo, devemos acordar.

Marco Antonio Esteves (São Paulo, SP)



Eis que está emergindo o representante da verdadeira direita, que nada tem de extrema e de bolsonarista. Salve, Romeu Zema! Para o bem de nossa democracia!

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

Militarismo

"Coronel que incitou militares contra Lula nega golpismo e diz não se lembrar de ofensa a Dino" (Política, 8/8). Policiamento civil ostensivo/preventivo municipal, investigação e inteligência civil estadual, polícia de fronteira eficiente, guarda costeira bem equipada e polícia federal independente.

De resto, extinção total das Forças Armadas e PMs, basta de torrar o erário com anacronismos.

Cassio Antonio Leardini (Mauá, SP)

Funcionamento

"Como regular a maconha no Brasil" (Opinião, 7/8). A última frase do texto resume toda dificuldade. Somos um país hipócrita e retrógrado. O progresso só chega aqui quando já é antiguidade no resto do mundo.

Marcos Antonio Rocha Araujo (Brasília, DF)

Ozonioterapia

"Populismo sanitário" (Hélio Schwartsman, 7/8). A decisão do presidente foi simples: por que se indispor com Congresso se o STF poderá julgar inconstitucional? Lula quer cooptar parlamentares, ao menos não bater de frente neste momento. Ozonioterapia é uma questão menor para o governo, apesar do custo ao sistema de saúde e fortíssimos interesses empresariais ligados.

Marcos Cesar Moraes (Maringá, PR)



Quando a prepotência fala e a vaidade intelectual se impõe a qualquer saber até a homeopatia é apresentada como burrice!

Lizia Helena Nagel (Maringá, PR)

Evangélicos

"Pretos crentes sofrem em cursos de humanas" (Juliano Spyer, 7/8). O país das panelinhas. Universitário, ateu, a favor da legalização de maconha e aborto. Crente, pentecostal, contra as legalizações. Quem fica fora dessas panelas sofre. E, pelo jeito, é esse o caso da moça. Diz para ela resistir. Pegar o diploma dela e cair fora desse país. Cazuza dizia que o Brasil é careta e covarde. Concordo. Inclusive no meio científico.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Absurdo

"Rio proíbe uso de celular em salas de aula das escolas municipais" (Educação, 7/8). Parabéns às escolas municipais do Rio de Janeiro que proíbem o uso de celulares de alunos dentro das salas de aula. É o óbvio. A simples presença de um celular sobre a carteira escolar já é motivo de desatenção à aula. Cabe aos professores, pais e mães explicarem aos alunos que é um absurdo antididático à educação sob todos os aspectos. É mais que evidente que alunos jovens não devem portar um celular em aula.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Políticas públicas

"Bolsa Família está deixando os ricos preguiçosos?" (Michael França, 7/8). Acho ótima a proposta de reverter esse debate: com toda a ajuda e auxílios ocultos que a classe alta recebe, lhe sobra o tempo de reclamar de políticas públicas que favorecem os necessitados por meio da educação. O país que primeiro combateu o analfabetismo foi o Japão, onde era considerado dever dos abastados pagar a educação dos pobres, simples assim.

Amanda Lorien Freire Visani (São Paulo, SP)

Científico ou não

"Freud entre a polêmica, a leviandade epistemológica e a revolução" (Opinião, 7/8). A ciência que o livro propõe é a ciência do capitalismo, da sociedade do controle e do espetáculo. As grandes corporações decidem o que deve ser consumido e dominam toda a cadeia de regulações. Optam por processos sofisticados e caros, não realizáveis pelos mortais que subsistem, muito semelhantes às grandes bancas de advocacia, simplesmente insuperáveis. É a instrumentalização da ciência em favor do poder financeiro hegemônico.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)



Depois de tanto debate, as perguntas que me ficam são as seguintes: o fato de não ser ciência (se assim o for) implica que a psicanálise não seja eficaz? Só tem eficácia o que é científico? Dá para fazer referência objetiva à realidade mesmo sem ser ciência? Parece-me que o objetivo da psicanálise é ser terapêutica. Assim sendo, pouco importa se é científica ou não. Eu mesmo a vejo como uma arte.

Gabriel Jackson (São Paulo, SP)

Aniversário

"Por aniversários mais conscientes" (Suzana Herculano-Houzel, 7/8). A colunista discute os possíveis sentidos das comemorações dos aniversários. Assim sendo, vale lembrar que comemorar é "memorar" junto e, no caso da data em que viemos ao mundo, comemoramos a dádiva de estarmos vivos e juntos, "absurdamente" entrelaçados!

Walter Roberto Correia (São Paulo, SP)



Fui criada ouvindo exatamente "quero ser valorizada em vida, querem erguer um busto que o façam agora". Talvez tenha valorizado tanto a vida por esse motivo. Quando respeitamos e amamos uns aos outros, externamos enquanto estão conosco. Chorar depois da morte é triste e lamentável. Quando sabemos da passagem do outro pelo qual não tivemos nenhum afeto e, de repente, vamos em seu velório é para agradar a quem?

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)