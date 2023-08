Leitores homenageiam Aracy Balabanian: 'Obrigado por tantas alegrias'

Aracy Balabanian

"Morre Aracy Balabanian, atriz que marcou TV com humor e drama, aos 83 anos" (Ilustrada, 7/8). Minha eterna dona Armênia e Cassandra! Viverá na eternidade em nossos corações!

Monique Rodrigues (Goiânia, GO)



Atriz super versátil! Maravilhosa!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



Fez parte da minha vida por muitos anos. Obrigado por tantas alegrias!

Gilberto Camilo (Jaboatão dos Guararapes, PE)



Aracy Balabanian foi, por assim dizer, a madrinha de um projeto literário do qual estive à frente: a biografia do diretor de teatro sorocabano Ademar Guerra. Ela esteve em pelo menos dez dos espetáculos do repertório de Ademar, de quem também foi muito amiga. Chegou a ser chamada de "ademarete", segundo me contou quando a entrevistei. Era uma pessoa adorável e assim se portou nas duas ocasiões em que tive o privilégio de estar diante dela. Como espectador, lamento, e muito, sua partida.

Jose Antonio Silveira Rosa (Sorocaba, SP)



Para mim, a melhor de todas, seja no drama, seja na comédia!

Luiz Fernando Garcia (Assis, SP)

A atriz Aracy Balabanian, durante gravações da novela Rainha da Sucata - CEDOC/TV Globo

Comprovação

"Leia documentos sobre a pandemia escondidos pelo governo Bolsonaro" (Saúde, 7/8). Esses documentos só corroboram o que já sabíamos. O governo foi de uma incompetência gritante. E o pior, levou para a cova milhares de brasileiros, com o único propósito de dividir o país. Se nós vivêssemos em um país sério, Bolsonaro e sua equipe já estariam na cadeia.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)





E o pior é que tem cidadãos que admiram esse pessoal. Alguma coisa muito séria está acontecendo em parte da população.

Luiz Eduardo Cantarelli (Belo Horizonte, MG)

Doação

"Campanha irá pressionar Bolsonaro a doar R$ 17 mi recebidos via Pix a órfãos da Covid-19" (Mônica Bergamo, 6/8). Claro que o Bolsonaro não vai doar nada, mas vale a campanha para ficar mais evidente o quão mesquinho ele é.

Carla Oliveira (São Paulo, SP)

Conciliação

"Zema vira alvo de esquerda, centro e direita e agora diz não estar contra ninguém" (Política, 7/8). Criar o consórcio Sul-Sudeste é uma coisa, ser ignorante em termos econômicos e fazer pronunciamento para fomentar discórdia mostra falta de habilidade para pensar em termos nacionais. Parece que a estratégia é ganhar likes e ser lembrado de forma pejorativa. Triste isso, sobretudo para Minas Gerais, que teve tantos políticos que se notabilizaram pela capacidade de somar.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)



Zema é muito melhor do que essa classe política predatória que nos governa há décadas. Força, Zema!

André Silva de Oliveira (Belém, PA)



Incômodo

"Zelenski volta a criticar Lula e diz que petista concorda com ‘narrativas’ de Putin" (Mundo, 6/8). O Amorim e o Lula precisam olhar para a história e ver o que o Stálin fez contra os ucranianos e no contexto atual, o que o Kremlin está fazendo na Ucrânia. Preocupar-se com a segurança do invasor, ditador, imperialista, expansionista e maior potência nuclear do planeta está constrangendo muitos brasileiros. A narrativa da neutralidade não cola.

Telma Saraiva (Campinas, SP)



A neutralidade nessa guerra incomoda nações ocidentais poderosas.

Galdino Formiga (São Paulo, SP)

Banho de rio

"Banhistas dizem que segurança de Lula esvaziou praia no rio Tapajós para presidente" (Política, 6/8). O presidente precisa ter segurança reforçada sim! Vive recebendo ameaça de morte!

Maria do Rocio Barszcz (Campo Largo, PR)



Por um lado foi algo antidemocrático e nada agradável para quem planejou desfrutar do dia na praia. Por outro lado, já que estava na região, o presidente tinha o direito de desfrutar de algumas horas lá e precisa de segurança, que não seria garantida entre os banhistas.

Enaide Hilse (São Paulo, SP)



Entendo que este é um procedimento para a segurança do presidente, especialmente depois da ameaça sofrida por ele, ainda assim é chato. As pessoas estavam em seu dia de lazer. Deveriam só afastá-las e não retirá-las.

Elena Claudia Castro Assunção (Belém, PA)

Digital

A Microsoft e fabricantes de computadores agradecem sensibilizados ("Videoaulas valem mais que doutorado e experiência em concurso para professor de SP", Educação, 6/8). Além dos livros digitais, o próximo passo do governador será instituir aulas online, na melhor das hipóteses com avatares dos professores.

Ademar Ferreira (São Paulo, SP)



O governo paulista uma vez mais demonstra estar despreparado para tratar de questões tão importantes como a educação de jovens ao ter critérios tão estapafúrdios. Quero ver a qualidade dos docentes aprovados e o resultado em sala de aula...

Jose Acacio dos Santos (São Paulo, SP)

Novos tempos

"O que sumiu e o que voltou" (Ruy Castro, 6/8). Que delícia começar a semana laboral com tanta leveza, rindo por dentro e por fora. Até procurei a da caspa na lapela, mas não achei.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)