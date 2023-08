Como você, leitor, organiza seus investimentos financeiros?

CDI, renda fixa ou CDB? LCI ou LCA? Títulos do Tesouro Direto? Criptomoeda? Imóvel? Ou fundo imobiliário? E a poupança, não vale à pena mesmo? E as ações de valor, compensam os riscos?

Não é simples navegar pelo mundo dos investimentos e escolher a maneira ideal de fazer o nosso dinheiro render, seja com um objetivo definido —como comprar um imóvel ou um carro —seja para fazer o sempre necessário "pé de meia".

Entre os jargões do economês e as muitas formas de investir, além dos diferentes serviços disponíveis, há sempre algo que podemos aprender com as dicas e orientações de quem entende do riscado.

stock.adobe.com

Michael Viriato ajuda o leitor da Folha nesta tarefa em seu blog De Grão Em Grão. E, para auxiliar ainda mais, o colunista quer saber:

Como você, leitor ou leitora, investe seu dinheiro? Quais estratégias adota? Quais são as maiores dúvidas e dificuldades que tem na hora de administrar sua carteira de investimentos e escolher onde colocar os seus ganhos?

Conte sua estratégia para Folha neste formulário.

Algumas respostas serão comentadas por Viriato em sua nova série "De Grão Em Grão, Na Sua Conta", que será publicada no site e nas redes sociais do jornal.