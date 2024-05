'Tem gente que só fala dois idiomas: gritânico e berrânico', diz leitora

Articulação

"Zangado" (Dora Kramer, 6/5). Não acho que o fiasco do 1° de maio se deve à falta de articulação do Lula. Os atuais trabalhadores não são lulistas e não acreditam que o sindicato os represente. Inclusive, são contra a contribuição ao sindicato que foi reavivado no atual governo, com outro nome. Acho que os atuais trabalhadores são majoritariamente bolsonaristas.

Elizabeth O. Costa (Rio de Janeiro, RJ)

Tem gente que só fala dois idiomas: gritânico e berrânico.

Ana lazary (Rio de Janeiro, RJ)

Na verdade, não foi falta de articulação. Eleitor não é mais trouxa. Sindicatos vão acabar mergulhados nos moldes antigos. Governo desacreditado, povo sem confiança, o resultado é um fiasco atrás do outro.

Jair Pereira (Medianeira, PR)

O presidente Lula durante conferência no Palácio do Planalto - Evaristo Sa/AFP

Lava Jato

"Relatório da PF usado contra Gabriela Hardt põe em xeque todas as delações da Lava Jato" (Política, 6/5). A cada governo, uma Justiça diferente. No fritar dos ovos somos o país da bandalheira. Já passou da hora de nós sermos rigorosos com a atuação do Judiciário mais caro do mundo. Que eles se apartem da política, sigam a liturgia do cargo, parem de exposição, são servidores do que nos é mais caro e não celebridades. Os corruptos não podem se safar. Chega de lambança!

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Por muito menos que esses valores apontados pela PF, tem um monte de gente atrás das grades sem perspectivas de sair. Servidores públicos perderam cargos e foram em cana. Por que todo esse melindre com a doutora?

Weliton Sousa (Várzea Grande, MT)

O mais importante de toda essa discussão é que a corrupção foi comprovada, inclusive por outros países, que, no Brasil, foi (e é) em escala de bilhões de reais por ano que fazem falta nas estruturas médica, escolar, segurança, vias de transporte etc. De um povo que aceita e delega a corruptos a direção de seu país, o que se pode esperar é o tergiversar entre si.

Geraldo Alves Silva (São Paulo, SP)

Lamentável Lava Jato, elevada pela mídia a salvadora da pátria. De fato, perseguição política e moral, cheia de desvios jurídicos e administrativos. Que sejam todos punidos!

Denise Cabral de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Reputação

"Turismo judicial" (Hélio Schwartsman, 6/5). Usando os mesmos adjetivos de Toffoli, acredito também ser inadequado, incorreto e injusto o turismo judicial de suas excelências. Hélio Schwartsman foi ao ponto quando evidencia a corrupção subjetiva a que estão submetidos os supremos. Podem desconhecer a psicologia dos patrocinadores, mas razões éticas e conflitos de interesses são conceitos primários na cartilha de qualquer profissional.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)



Charge

Quando eu vi a charge do Jean Galvão, gostei dela na hora. Uma criança ingênua pede a outra para não chorar, com medo de que a sua lágrima aumente ainda mais o nível da água. Puxa vida, vamos abrir a cabeça e não ficar com uma interpretação única. Uma imagem fala mais do que mil palavras e permite múltiplas interpretações. Em vez de atuarem como censoras, as pessoas deveriam colaborar com dinheiro ou produtos para os desabrigados.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)

Uma infelicidade. Charge inteligente, mas feita numa hora errada. Como uma pessoa que perdeu tudo vai entender a ideia?

Edson Dutra (Cocal do Sul, SC)

Charge de Galvão Bertazzi para o Painel do Leitor - Profissões Perigosas: Chargista - Galvão Bertazzi

Reembolso

"Por que o cashback é melhor que isenção da cesta básica" (Deborah Bizarria, 3/5). Não se deve desonerar a cesta básica, mas o sistema de reembolso com comprovação de compras implica uma burocracia talvez desnecessária. Por que não um reembolso com base em um consumo presumido?

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Ambição

"Você se tornou quem queria ser quando cresceu?" (Ana Fontes, 3/5). Foi a internet e o contato com outras gerações que trouxe esse entendimento aos "GenZs". Eles não compram mais o discurso neoliberal e querem uma vida, não só um trabalho. Estão certíssimos.

Denise Souza (Guarujá, SP)

Mídia física

"Discos só para ver" (Ruy Castro, 5/5). Viva o CD! Sem aqueles ruídos chatos de fundo, com mais espaço, com apenas um lado gravado e com um tamanho mais confortável para ser manuseado.

Nerisvaldo José Santos (São Paulo, SP)

Saudades das antigas radiolas de madeira, querido Ruy Castro. Poderíamos eleger sua coluna como o lugar das memórias.

Carlos A. Perger (Florianópolis, SC)

Eu discordo! A questão é que toca discos de qualidade e agulhas são itens absurdamente caros hoje em dia no Brasil, o que mais uma vez demonstra como o acesso ao entretenimento é elitizado. E para piorar, importar esses itens está cada vez mais difícil devido a quantidade de imposto que se paga. Me desculpe, Ruy Castro, mas para fazer esse tipo de comentário, procure sair de sua bolha e enxergar como anda a economia em nosso país.

Talita Cabral (São Caetano do Sul, SP)

Amor e inclusão

"Legado de Madonna a aproxima dos verdadeiros valores cristãos" (Manuela Cantuária, 6/5). Me considero uma pessoa conservadora e achei esse texto bem interessante. Afinal, ser conservador não significa necessariamente ser a favor da opressão e da violência contra quem pensa diferente. Achei que faltou explicar o que na ação de Madonna a aproxima dos valores cristãos. Acho que o trabalho que ela fez defendendo a população LGBT contra o preconceito é um bom exemplo.

Maria Gonçalves (Pindamonhangaba, SP)