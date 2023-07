'Imprescindível na melhoria do ambiente de negócios', diz leitor sobre reforma tributária

Reforma Tributária

"Em votação histórica, Câmara aprova a Reforma Tributária" (Mercado, 6/7). Parabéns aos deputados Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro na condução da Reforma Tributária, imprescindível na melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Ela vai assegurar ao governo melhores condições para ampliar os investimentos, incentivando ganhos de produtividade e qualidade nos serviços públicos, tornando o Estado um indutor do desenvolvimento.

Rubens Ito (São Paulo, SP)



"Exceções e ‘festa fiscal’ são problemas que permanecem na Reforma Tributária" (Mercado, 8/7). Minha preocupação é com a autonomia de estados e municípios. Essa parte da regulamentação será a mais complicada, mas é importante de fato desonerar a cadeia produtiva e simplificar a tributação.

Claudia Roveri (Blumenau, SC)

Deputados comemoram aprovação do texto base da reforma tributária em primeiro turno na Câmara - Gabriela Biló/Folhapress

Brinde

"Reunião de Lula com deputados após reforma teve uísque, reclamação do presidente e recado a líder do PT" (Mercado, 7/7). Ainda não é hora de aplaudir as meias reformas. Temos muito pela frente. Quem viver, verá.

Wagner Sais (Campinas, SP)

Defesa

"Advogada de Bolsonaro deixa Zambelli, e deputada busca defensor para TSE" (Política, 7/7). Ela e os outros "milicianos digitais" têm que responder pelo mal que fizeram ao país.

Cristina Pereira (Campinas, SP)

Prêmio

"Tarcísio tirou ‘bilhete da loto premiado’ ao levar ‘bronca’ de Bolsonaro, diz empresário" (Mônica Bergamo, 7/7). Bilhete premiado somente se fizer um excelente governo no estado de São Paulo, o que até agora não ocorreu.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)



Tarcísio não deve nada a ninguém! Siga sua trajetória e evite estes marginais políticos.

Walter Quirino (Brasília, DF)

Impacto positivo

"IA não é inteligência e sim marketing para explorar trabalho humano, diz Nicolelis" (Tec, 8/7). A entrevista pode ser considerada uma das mais elucidativas já publicadas pela Folha. Alguns aspectos esclarecidos pelo pesquisador têm repercussões muito positivas na pesquisa educacional.

Marcos Cezar de Freitas (Guarulhos, SP)