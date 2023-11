Você já teve férias que deram errado? Conte sua história para a Folha

São Paulo

Seja para a praia ou para interior, em família ou com amigos, pelo Brasil ou no estrangeiro, férias costumam ser períodos que planejamos com antecedência e cuidado. Principalmente quando escolhemos aproveitar a alta temporada.

Com o mês de dezembro que se aproxima, chegam também a temporada de férias escolares e as celebrações de Natal e Ano Novo, momentos esperados ao longo de todo o ano.

Mas nem sempre, principalmente quando se trata de viagens, aquilo que planejamos é o que acontece e as expectativas podem se tornar frustrações. Afinal, planejar o descanso, conciliar rotinas e vontades de várias pessoas e evitar "perrengues" não são tarefas fáceis.

Movimento de banhistas em dia ensolarado na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, durante o feriado de Carnaval - Eduardo Anizelli/Folhapress

Por isso, a Folha quer saber de você, leitor, se já teve alguma experiência de "férias frustradas"? Aquelas em que, por um motivo ou outro, deu tudo errado? Como você lidou com isso? Os perrengues já começaram a aparecer no planejamento ou tudo desandou em plenas férias?

Conte sua história para a Folha neste formulário. Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor de domingo (3) e podem sair nas redes sociais do jornal.