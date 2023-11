Leitores comentam indicação de Flávio Dino e diversidade no STF

Indicação

"Lula indica Flávio Dino para vaga de Rosa no STF, e nome segue agora para o Senado" (Política, 27/11). Um nome extremamente qualificado, com muita experiência e grande conhecimento jurídico.

Domingos Sávio Oliveira (Natal, RN)



Enviar para a Suprema Corte um membro de um partido político que dá o suporte ao presidente e é membro de seu governo. O presidente deve estar mal mesmo. Acha que a República é dele. Que o Senado cumpra com o seu dever.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)



"Lula ignora diversidade de gênero, e STF deve ter 10 homens e 1 mulher" (Política, 27/11). Na hora de subir a rampa, levou mulheres, negros e indígenas. Na hora de mostrar efetivamente que a diversidade importa: escolhe apenas homens brancos. Hipócrita de primeira.

Ana Caixeta (Patos de Minas, MG)



É prerrogativa o presidente indicar ministros ao STF, nenhuma dúvida. Também não se trata de disputa de gênero querer mais ministras mulheres. Trata-se de ter presença feminina em cargos de poder, porque somos 52% da população brasileira. Tem temas em que a visão feminina é necessária.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)

Lula com Flávio Dino e Paulo Gonet, após indicações ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de procurador-geral da República, respectivamente - Ricardo Stuckert/Divulgação/PR

Dança das cadeiras

"Simone Tebet é cotada para o Ministério da Justiça" (Mônica Bergamo, 27/11). Tebet na Justiça seria um avanço extraordinário do governo Lula, quase inacreditável!

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)



Simone Tebet é um excelente nome para qualquer pasta. Que bom termos "algumas" pessoas que enobrecem a classe política.

Carlos Alberto Ceretta (Balneário Camboriú, SC)

Poderes

"Independência e harmonia, freios e contrapesos" (Opinião, 25/11). Mostram-se muito bem-intencionados, querem fazer crer que desejam o equilíbrio entre os Poderes; porém, à vista de seus históricos, restam muitas incertezas quanto aos propósitos da aprovação dessa Proposta de Emenda à Constituição. Por sua vez, o senador presidente, numa obviedade como a luz do dia, acena à oposição, parecendo se cacifar e angariar apoio às suas pretensões políticas.

Ines Vieira Lopes (Campinas, SP)

Boa vizinhança

"Milei manda carta para Lula, convida para posse e fala em construir laços" (Mundo, 26/11). Essa mudança se deve a conselhos de seu cachorro morto há seis anos ou é orientação de Macri que, segundo se presume, será o governante de fato.

Sylvio Belém (Recife, PE)

Milicianos

"Policial que investigava milícias do Rio é morta a tiros na frente de casa" (Cotidiano, 25/11). Espero que os policiais do Rio sintam a mesma indignação por esse hediondo crime como se manifestam quando o tráfico está envolvido em casos semelhantes e que prendam os responsáveis, mesmo que esses criminosos estejam usando fardas.

Werley Silva Abreu (Fortuna de Minas, MG)



Reputação

"Taylor Swift tira foto no camarim com família de Ana Benevides, recebida como VIP em último show" (Mônica Bergamo, 26/11). Julgamos sem respeitar nem conhecer a dor dos outros. Às vezes é melhor simplesmente restar em silêncio.

Denise Maria Conrado Veiga (São Paulo, SP)



Inacreditável que a família tenha ido ao show da cantora após a morte desta jovem fã. Ainda bem que pelo menos a mãe não foi. Parece que só acontece no Brasil essa subserviência às celebridades. Principalmente estrangeiras. Uma falta total de autocrítica.

Iza Gonçalves Quelhas (Niterói, RJ)



Não sou de julgar reações de pessoas em luto, mas é difícil entender essa foto com todos sorridentes, satisfeitos só por terem sido recebidos pela famosa.

Felippe Mendonça (São Paulo, SP)

A cantora Taylor Swift com os familiares de Ana Clara Benevides, fã que morreu após passar mal durante show no Rio de Janeiro Divulgação - Divulgação

Direito trabalhista

"Facilitar o trabalho" (Opinião, 26/11). Por que arcaica? É uma simples regulação, não proíbe nada. Ou os mandachuvas têm o direito de fazer o que quiserem de seus empregados, à revelia de sindicatos?

Luiz Walter Corsetti Doederlein (Curitiba, PR)



Trabalhar sábado, domingo e feriado sem descanso nem direito ao lazer é que é um retrocesso. Sem contar a mixaria que é o piso dos comerciários.

Amarildo Caetano (Cotia, SP)

Cidade esburacada

"Tribunal aponta falhas e falta de fiscalização em tapa-buraco da gestão Nunes" (Cotidiano, 27/11). Buracos na via pública indicam falta de recapeamento no tempo certo, por incompetência ou descaso. Isso gera custos maiores com operações tapa buraco e danos aos veículos. Resumindo, alcaide incompetente.

Francisco Paulo Almeida (São Paulo, SP)

Tubérculo

"Mandioca é aposta para aumentar influência do Brasil na gastronomia mundial" (Comida, 27/11). A mandioca é maravilhosa e, principalmente, muito mais saudável do que a batata inglesa. Em quase tudo, a mandioca é melhor do que a batata quando usada...

Marcelo Silva Teixeira (São Paulo, SP)

Caetano Veloso

"Caetano Veloso faz público entoar mantras coletivos ao levar ‘Transa’ a São Paulo" (Ilustrada, 26/11). Caetano representa a intelectualidade do mundo artístico. Excelente compositor, além de ser um ativista político e social de primeira linha. Junto com Chico Buarque, é grande crítico das ideologias conservadoras.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)



Caetano Veloso e sua trupe merecem todos os aplausos. Viva o Brasil com cultura!

Ricardo Lobo (Terezópolis de Goiás, GO)



Taylor Swift, me desculpe, você não representa uma fração da genialidade de Caetano Veloso.

Roberto Gomes (São Carlos, SP)