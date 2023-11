Até quando Brasil será roubado por aqueles que se mascaram de políticos, questiona leitor

São Paulo (SP)

Desvio

"Ministro de Lula beneficiou a própria fazenda duas vezes com emendas de R$ 10 mi" (Política, 23/11). Não interessa a qual partido o moçoilo pertence, se pertence à base política do governo, é governo e ponto.

Luiz Alfredo Rezende (Curitiba, PR)



Até quando o Brasil seguirá tendo suas riquezas roubadas por pessoas que se escondem em uma máscara de político?

Milton Olintho Filho (Campinas, SP)

O ministro Juscelino Filho (União Brasil-Ma) durante sessão na Câmara dos Deputados - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Viagem

"Bolsonaro vai levar Tarcísio, Caiado e já convidou outros três governadores para a posse de Milei" (Mônica Bergamo, 22/11). Quando Milei tiver que negociar com o governo brasileiro os grãos que exportam para cá, quero ver ele pedir para o inelegível, que não manda em mais nada por aqui.

Anderson Costa (São Paulo, SP)



Em se tratando de Bolsonaro, algumas perguntas: Será que foi mesmo convidado? Quem vai pagar a conta? Aparecida Bernadete Bento Gimenes (Vargem Grande do Sul, SP)

Desigualdade de gênero

"Mulheres não são pessoas no capitalismo, apenas corpos, diz Silvia Federici" (Mercado, 22/11). Trabalho impecável de Federici. Infelizmente, levar discussões como a remuneração do trabalho doméstico feminino para as pautas políticas vai levar um bom tempo.

Eliane Santos (Goiânia, GO)



No capitalismo, as pessoas são apenas corpos independente do gênero. Ato falho da senhora em feminilizar as incongruências do sistema.

Luiz Walter Corsetti Doederlein (Curitiba, PR)

Descanso

"Governo recua e suspende até março regra que dificulta trabalho em feriados" (Mercado, 22/11). Até mesmo na Antiguidade acreditavam que seria importante ter pelo menos um dia da semana para descansar. Mas o capitalismo selvagem acha que não.

Joaquim Rosa (São José dos Campos, SP)

Tarifa zero

"Nunes diz que SP deve ter tarifa zero para ônibus aos domingos ou à noite" (Cotidiano, 23/11). Ano de eleição: ideias mirabolantes que não resolvem o problema.

Elizabeth Nunes (São Vicente, SP)



Tarifa grátis à noite vai acabar com a saúde mental dos motoristas.

José Maria Silva (Campinas, SP)



Só uma tarifa zero permanente elimina o custo da cobrança.

Ernesto Pichler (São Paulo, SP)

Concessionária

"Após apagão em SP, presidente da Enel deixa comando da empresa" (Cotidiano, 23/11). Aguardando os próximos capítulos. Ainda não entramos no verão. Vamos ver se o festival de incompetência permanece ou se a prefeitura ou governo do estado tem peito para descredenciar definitivamente essa empresa aqui da cidade de São Paulo.

Carlos Prota (São Paulo, SP)

A Enel tem sua parcela de culpa. Mas e a culpa pelos eventos extremos da mudança climática? Quem pagará por eles? Vamos seguir fechando os olhos, fingindo que nada está acontecendo?

Dennis Hyde (São Paulo, SP)

Fendas no chão

"Prédio desaba em Gramado (RS) após surgimento de rachaduras no solo" (Cotidiano, 23/11). Já apreciei muito Gramado, mas não tenho mais vontade de ir, tal o tamanho da ganância exploratória e da sanha imobiliária.

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)



Quando não era uma cidade turística, havia apenas casas sólidas de madeira, construídas por quem já vivia há muito tempo na região e sabia respeitar o meio ambiente. Depois, com o turismo, vieram as construtoras. Destruíram áreas verdes em todos os lugares, cimentando onde deveria haver terra e grama.

Beatriz Alvares (Campinas, SP)

Decisões favoráveis

"Em 7 anos, mais de 30 chefes do PCC deixaram a prisão pela porta da frente" (Cotidiano, 23/11). E ainda há quem diga que o Judiciário esta ótimo e não precisa de reforma alguma.

Vinicius Branco (São Paulo, SP)



Uma coisa é interferir nas decisões dos magistrados. Outra coisa é a identificação de um padrão indesejável e tomar providências de correção e de correição apropriadas. E outra coisa, ainda, é passar o pano.

Rocia Oliveira (Brasília, DF)

Rubens Minelli

"Morre Rubens Minelli, treinador histórico do futebol brasileiro" (Esporte, 23/11). Sim, o excelente técnico Minelli foi um marco divisório na história do Inter, montou equipes de muita qualidade e com conceitos revolucionários para sua época.

Tadeu Humberto Scarparo Cunha (Rio das Ostras, RJ)



Eu acho que o Minelli não foi técnico da seleção porque na época dele tinha o Telê Santana, que foi o maior treinador brasileiro de todos os tempos, apesar de não ter ganhado uma Copa do Mundo.

Jarbas Cabral (Vespasiano, MG)