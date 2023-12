Leitores citam posse de Lula e reforma tributária como marcos de 2023

Nesta semana, com a proximidade do final de ano, a Folha perguntou aos leitores qual foi o acontecimento, pessoal ou do noticiário, que mais marcou o ano de 2023 para eles. Confira a seguir algumas respostas.

A decisão de morar junto com meu namorado depois da recuperação de um tratamento de câncer. 2023 foi o ano da minha reconstrução física, emocional e até profissional.

Maria Fernanda Penteado de Camargo (São Paulo, SP)



Adotar meus dois pets.

Oseas Cavalcante (Rio de Janeiro, RJ)



A posse do presidente Lula.

Rosa Alice Ferro Amaro (Pelotas, RS)

O presidente Lula, com a primeira dama Jânja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, na subida da rampa do palácio do Planalto, com o povo brasileiro, durante cerimônia de posse de Lula à presidência da República, em Brasília - Eduardo Anizelli/Folhapress

O começo da reforma tributária no Brasil.

Antônio Carlos Martins da Cruz (Pelotas, RS)



Início da condenação dos réus pela tentativa de golpe de Estado em 8/1.

Andre Cavallari de Oliveira (São Paulo, SP)

O nascimento do meu primeiro neto, o Dom.

Mauri Cesar Barbosa Pereira (Pinhais, PR)



Bolsonaro ter se tornado inelegível perante à Justiça.

Fernanda Pereira (Porto Alegre, RS)



Jogos Pan-Americanos.

Cássio Rogério Sabino (São José Do Rio Preto, SP)

Quando a USP subiu no ranking de melhores universidades no mundo.

Isabella Vitória de Souza Lobo (São Paulo, SP)



Ter me livrado de um carcinoma de mama.

Carla Risso (Cotia, SP)



O protagonismo feminino nos esportes e conquistas da ciência.

Luana Cunha de Andrade (Campinas, SP)



Flávio Dino no STF.

José Antônio Sales (São Paulo, SP)



O Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro.

Carlos José Leoneli (São Paulo, SP)

Meus netos passarem 50 dias de férias comigo aqui no Brasil.

Nelia Rios (São Paulo, SP)



Anúncios de concursos públicos!

Carlos Cristiano Rego (São Paulo, SP)



A eleição de Milei.

Huberto Mendes Costa (Petrolina, PE)



Reforma da minha casinha nova.

Sandra Maria Varella (São Paulo, SP)



O reajuste dos valores das bolsas de pós-graduação.

Ives Leocelso Silva Costa (Maceió, AL)



Foi a cassação do deputado Deltan Dallagnol.

Rogério Prudente de Siqueira (São Bernardo do Campo, SP)



A popularização da inteligência artificial generativa.

Eldes Mattiuzzo Jr (São Paulo, SP)



A volta da pauta ambiental no escopo do governo Lula. Investimentos insuficientes para tanto estrago do governo anterior, mas significativos.

Maria Helena Firmbach Annes (Porto Alegre, RS)



Minha filha terminar o doutorado na Escócia.

Ismael Sandoval Abrahão (Campo Grande, MS)



O anúncio de testes para uma vacina contra o zika vírus.

Eusenda Morais Torres (Fortaleza, CE)