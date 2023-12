'Os atos ditatoriais e desumanos devem ser lembrados para que não se repitam', diz leitor sobre AI-5

Porões da história



"55 anos de nossa noite mais tenebrosa" (Opinião, 12/12). Os atos ditatoriais e desumanos, como o AI-5 e o Holocausto, devem ser sempre lembrados para que não se repitam. Obrigado, autores do artigo.

José Soares (São Paulo, SP)

Enterro do estudante Edson Luís. Foto: Arquivo Nacional/Correio da Manhã - Arquivo Nacional/Correio da Manh



Iguarias chilenas



"Conheça oito comidas e bebidas para provar no Chile" (Comida, 9/12). Os frutos do mar e peixes do Pacífico são muito mais gostosos que os similares do Atlântico.

Fanny Gabriel Miranda (Rio de Janeiro, RJ)



Poder extremista

"A normalização do radicalismo" (Wilson Gomes, 12/12). A sociedade é hipernarcisista, hipermimada. Quero agora. O que casa bem com o discurso radical que promete rupturas como o suposto velho e promete um mundo novo.

Paulo Petraski (São José dos Pinhais, PR)



Perfeito texto! Tenho buscado respostas para esse tema, inclusive porque tenho amigos de direita e não compreendia a guinada à extrema direita...Trouxe luz para minha compreensão!

Annie Rodriguez Fernandes (Pelotas, RS)



A esquerda é e sempre foi radical. Centro, no Brasil, está vendido para quem paga mais. Bora para a direita!

Marco Antonio Poliseli (Arapongas, PR)



Sabatina



"Dino diz no Senado saber distinguir juiz de político e se esquiva sobre Bolsonaro" (Política, 13/12). Sonhei que o Senado fazia seu papel e impedia esse cidadão de se tornar ministro, interrompendo a escalada de quem indica o ministro mais parcial, iniciada quando o Collor indicou seu primo, Marco Aurélio. Como sempre, o PT levou a nível industrial o que outros faziam artesanalmente. Acordei e estamos um passo mais próximos da barbárie.

Pery Pedro (Campinas, SP)



É o mínimo que se espera de um juiz. No caso, juiz do Supremo Tribunal Federal. Imparcialidade! Flávio Dino disse que não tem inimigos, mas em nome da imparcialidade que todo magistrado tem que ter, ele também não pode ter amigos!

Antonio Ivair Arrais (Brasília, DF)



Dino no STF



"Dino se amarra a duas promessas a caminho da cadeira no STF" (Bruno Boghossian, 13/12). Enfim, depois de dois subalternos, teremos um ministro terrivelmente inteligente, bem preparado e isento.

Maria Piedade Oliveira (Belo Horizonte, MG)



Fiscalização



"Tribunal decide que PM não é obrigada a usar câmeras em operações após ataques" (Cotidiano, 13/12). Uma decisão inacreditável, de tão descabida. Faltam adjetivos para qualificar esta sentença. Não tem dinheiro para comprar câmeras então? Vidas e a verdade valem tão pouco neste país.

Daniel Vitorazzi (Dois Irmãos, RS)



Desoneração



"Congresso derruba veto à desoneração em nova derrota de Lula e Haddad" (Mercado, 14/12). Derrota para o povo, né? Quem vai bancar isso é o pobre e a classe média. Os grandes empresários não vão contratar e nem investir mais, apenas aumentar seus lucros.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



Só quero saber quem vai pagar a aposentadoria destes empregados de hoje. Eu? Todos sabíamos que os empresários iriam embolsar a grana economizada sem contribuir para reduzir o desemprego.

Elias Estevam da Ribeiro (Belo Horizonte, MG)



Aviso aos ‘piqueteiros’



"Milei anuncia ‘sanções severas’ a quem bloquear ruas para protestar na Argentina" (Mundo, 14/12). Já começa com protestos nas ruas, que devem aumentar junto com o arrocho. Veremos até onde o neofascismo argentino consegue impor sua política de exclusão social.

Mateus Vaz de S. Sá (Goiânia, GO)



Aumento de 13,6%



"Tarifa dos trens e metrô em SP sobe para R$ 5 em janeiro de 2024" (Cotidiano, 13/12). Se subiu de R$ 4,40 para R$ 5 houve um aumento de 13,64%. Pergunto: quanto subiu o salário do trabalhador?

Marcia Cristina Polon (São Paulo, SP)

Tem que reajustar mesmo. Chega de populismo barato.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)



O aumento dos transportes públicos foi de R$ 0,60, o dobro da época em que Haddad era prefeito. Será que irão parar São Paulo, em protestos, como fizeram à época?

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)



Por dentro do sistema

"Comando Vermelho e PCC avançam para presídios de quase todos os estados" (Cotidiano, 14/12). Tem que ser feito um programa nacional para dissipar esse movimento desde já. Para tirar a máfia da Itália e dos EUA foram décadas e até hoje há sequelas.

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)



É preciso reverter todo o quadro de insegurança que vem grassando pelo país, mormente nas últimas duas décadas. Parte do plano de longo prazo para isso passa pelos investimentos em educação de qualidade para todos os cidadãos. A curto prazo é bom debater com especialistas em todas as áreas da segurança pública, inclusive sobre presídios e facções.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)



Em queda

"BC fecha 2023 com corte de 0,5 ponto da Selic, a 11,75% ao ano" (Mercado, 13/12). Apesar do presidente do Banco Central, cavalo de troia deixado pelo governo anterior, o Brasil cresce e a economia melhora. Aguardando o final do próximo ano, para que o país esteja livre da ortodoxia econômica e deixe de ter a maior taxa de juros do mundo.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)