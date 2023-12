Leitor exige ações sociais e repressão sistemática ao crime no centro de SP

Centro de São Paulo

"Região da Luz, no centro de SP, vive série de assassinatos" (Cotidiano, 12/12). O centro de São Paulo é uma zona de guerra. Será a grande derrota do poder público, nem estado, nem prefeitura conseguem dar um jeito. Deve haver uma combinação de ações sociais e repressão sistemática, sem este binômio tudo estará perdido.

Rafael Theodoro Silva (São Paulo, SP)

Policiais fazem ronda na rua Mauá, ao lado da estação da Luz, onde usuários de drogas se concentraram - Rubens Cavallari/Folhapress

Pacote de emergência

"Argentina de Milei anuncia uma paulada social, mas ainda não tem plano econômico" (Vinicius Torres Freire, 12/12). Se resume-se a isso, o plano serrote não passa de um canivete mal afiado!

Carlos da Silva Jardim (Joinville, SC)



A Argentina é um barco à deriva em alto mar. Como os argentinos, sempre tão orgulhosos da sua autoimagem de país civilizado nos trópicos, suportarão a travessia? Esta é a pergunta que já deve começar a tirar o sono da turba que o elegeu e o apoiou. Macri fica ali manejando sua adesão ao amalucado. Enquanto isso, grande parte da população procura o melhor caminho ao trabalho (os que tem) para fazer a pé.

Maria Christina de Almeida (São Paulo, SP)

Clima prejudicado

"COP28 termina com aprovação de transição dos combustíveis fósseis" (Ambiente, 13/12). Voltamos a alertar sobre a condução da COP28, que novamente termina mal para o clima, justamente quando estamos presenciando a ocorrência com mais frequência e intensidade de eventos extremos do clima. Queiramos ou não, o lobby do petróleo impôs suas intenções em relação ao uso do ouro negro.

Tadêu Santos (Florianópolis, SC)



A COP virou piada, virou ponto turístico. "Ambientalice" cirandeira. Todos os cirandeiros chegaram em Dubai usando querosene de aviação. As consequências serão e estão sendo sentidas. Onda de calor atrás de onda de calor...

Carlos Moura (Vila Velha, ES)

Apoio internacional

"Boulos recebe apoio de ex-prefeito de Nova York, que o compara a ‘urso de pelúcia’" (Política, 11/12). É isso, Boulos, acho que agora é sua vez. Estude bastante e não decepcione.

Alexandre Assis (São Paulo, SP)



Me surpreende, e não mais devia, ver o que um político faz para tentar se eleger. Mas ser guia turístico de gringo, o Boulos exagerou. Pena que não vai dar.

Nilo Mismetti (São Paulo, SP)

Apoio ideológico

"Bolsonaro pede Salles prefeito e indica ruptura com Nunes em SP; veja vídeo" (Política, 12/12). Tão importante como escolher bem um prefeito é apertar a descarga da Câmara de Vereadores. Aquilo é uma fossa séptica transbordando para toda São Paulo.

Armado Moura (São Paulo, SP)



Só semeia discórdia, não sabe fazer política.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)

Chapa

"Marta diz já ter falado com Lula em meio à negociação para ser vice de Boulos" (Política, 13/12). A volta dos mortos vivos. Essa turma nunca desiste.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)



Essa é a aliança da esperança, que retoma e consolida a vitória da democracia na eleição de 2022.

Virgílio Vettorazzo (Santos, SP)

Humanidade

"Nunca nos sentimos tão desenvolvidos e, ao mesmo tempo, tão vulneráveis" (João Pereira Coutinho, 11/12). A chamada "inteligência artificial" é só uma nova tecnologia, como a foice, que também no passado foi uma novidade importante. Nossas escolhas de uso é que definem se são para o bem ou não. O medo da morte é relacionado ao medo de viver, tememos aquilo que não conhecemos, para entender a morte precisamos entender quem somos nessa vida.

Julio Salles (Florianópolis, SC)



Texto excelente, porém o autor precisa dar uma voltinha aqui no Brasil para ver o quanto ainda existem pessoas que acreditam no além e em outras coisas semelhantes.

Eliana Scurciatto (Santa Fé do Sul, SP)

Posicionamento

"Angélica defende a legalização do aborto durante o Roda Viva" (Ilustrada, 11/12). Bom saber que ela tem essa consciência, enquanto nós, pessoas com útero, não pudermos decidir o que fazer com nossos corpos, o patriarcado vai seguir acreditando que eles são públicos. Aborto é para quem quiser ou tiver que abortar, e não só nos casos previstos por lei. Educação sexual para prevenir, aborto seguro para não morrer.

Camila Falcão Almeida (São Paulo, SP)



Uma figura pública defender a descriminalização do aborto, hoje em dia, é um ato corajoso. Que seu exemplo seja seguido.

Matheus Lourenço (São Paulo, SP)

Má influência

"Influenciador Renato Cariani é alvo de operação da PF contra produção de drogas" (Cotidiano, 12/12). Cresci com a orientação de não me deixar influenciar pelos outros. Hoje, qualquer mané é dito influenciador e, quando se procura algum conteúdo, é vazio. Não bastasse, é a classe que mais ganha dinheiro no mundo!

José Roberto Ferreira (Brasília, DF)



Não acredito que seja traficante de crack, mas de esteroides certamente. Cara inteligente, não precisava se meter nessa roubada.

Matheus Battistoni (Campinas, SP)

Ponte aérea

"Nasa marca para 2024 voos de projeto que, no futuro, poderá ligar NY a Londres em 90 minutos" (Mercado, 13/12). O avião é muito bonito, mas não se aplica ao transporte comercial de passageiros. Custo-benefício para lá de insatisfatório.

Joaquim Rosa (São José dos Campos, SP)



Já dá para imaginar o custo de cada bilhete aéreo.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)