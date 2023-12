Para você, leitor, qual foi o melhor acontecimento de 2023?

O ano de 2023 foi repleto de notícias, boas e ruins. Começou com um novo governo e, dias depois, foi marcado pela invasão da praça dos Três Poderes. O evento desencadeou uma sucessão de eventos: a investigação do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha; do general Gonçalves Dias, chefe do GSI à época dos ataques de 8/1; e a CPMI dos Atos Antidemocráticos.

Em junho, para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, Lula indicou Cristiano Zanin, seu advogado durante a operação Lava Jato. Em agosto, entrou em vigor o arcabouço fiscal. Discussão acalorada desde o início do ano; a medida substituiu o teto de gastos. Em novembro, o presidente indicou ainda outros dois nomes a cargos importantes: o ministro da Justiça Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal (STF) e Paulo Gonet à chefia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

(FILES) Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (L) speaks with his Minister of Justice Flavio Dino during the launch ceremony of the new Growth Acceleration Program at the Planalto Palace in Brasilia, on September 27, 2023. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva on November 27, 2023, nominated his justice minister, Flávio Dino, for a seat on the supreme court, amid tensions between the judiciary and Congress. (Photo by EVARISTO SA / AFP) - AFP

Ainda, em outubro o mundo foi pego de surpresa por um ataque terrorista do Hamas a Israel, que deu início a um conflito que já tirou a vida de mais de 17 mil pessoas. No mês seguinte, Javier Milei venceu as eleições presidenciais argentinas contra Sérgio Massa. Ele seria o primeiro presidente abertamente anarcocapitalista do mundo.

Em meio a acontecimentos adversos, o ano teve boas notícias, como a ótima campanha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. O país levou 205 medalhas, dentre elas 66 medalhas de ouro –inclusive no vôlei e no futebol masculinos.

Ainda nos esportes, Rebeca Andrade, 21, e Flávia Saraiva, 24, conseguiram um feito histórico. Conquistaram prata e bronze, respectivamente, durante a última etapa do Campeonato Mundial de Ginástica Olímpica. É a primeira vez que o Brasil ocupa dois lugares no pódio de um mesmo aparelho.

No último mês do ano, Rayssa Leal conquistou o bicampeonato mundial da SLS (Street League Skateboard), a Liga Mundial de Skate Street.

Na ciência, 2023 avançou muito: o Instituto Butantan desenvolveu uma vacina contra zika vírus para gestantes. Na astronomia, foi possível ver, pela primeira vez, o disco ao redor de uma estrela recém-nascida fora da Via Láctea. Além de todas as novas descobertas do telescópio James Webb, como a observação da infância e adolescência de galáxias, berçário de estrelas e explosões raras.

Sobre as coisas boas, a Folha quer saber: Qual foi o melhor acontecimento de 2023 para você? Qual notícia, dos jornais ou da vida pessoal, foi um respiro entre as más notícias?

