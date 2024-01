Câmeras corporais são essenciais para evitar excessos da polícia, diz leitor

Controle de excessos

"Policiais de ao menos 25 países usam câmera corporal" (Cotidiano, 20/1). As câmeras corporais policiais são ferramentas fundamentais tanto para controle de excessos em operações quanto para proteção dos próprios policiais contra possíveis denúncias. Porém, o acesso indiscriminado às informações pelos policiais ou, principalmente, pelos seus superiores, fora dos processos investigativos, pode levar à inibição dos profissionais e persecutoriedade no cotidiano de trabalho.

Bruno Sakiyama (São Paulo, SP)

Carreira militar

"Exército aguarda denúncia contra Cid até abril para evitar desgaste com promoção a coronel" (Política, 20/1). A sociedade deveria ter acesso aos processos de promoção e regras dessas mesmas, pois como são procedimentos internos das forças armadas não sabemos como são concedidas ou quais fatores contribuem para que alguns militares consigam a progressão nas forças armadas. Escolas, graduações, pós-graduações, mestrados, que são oferecidas tem algum sentido prático para o bem-estar do país? Contribuem para o desenvolvimento? Fica parecendo um clube privado em que só alguns escolhidos fazem parte.

Maria Irene de Freitas (Rio da Janeiro, RJ)



Policial militar usa câmera corporal em Copacabana, no Rio de Janeiro - Divulgação/PMERJ

Situação urgente

"Ibama constata avanço de desmate e 225 áreas degradadas na BR-319 antes mesmo de pavimentação" (Ambiente, 3/1). O pior é que a maioria das invasões é feita por quem já tem outras áreas e recursos para investir para desmatar e retirar madeira. É urgente que o governo tome providências para reverter a situação. O potencial de desmatamento é gigantesco!

Sérgio Guimarães (Brasília, DF)

Incômodo

"Proibição de caixas de som tem protesto de banhistas e drible a fiscais em Guarujá (SP)" (Cotidiano, 20/1). Concordo que som alto incomoda e deve ser combatido, mas tenhamos cuidado para que as pessoas pobres que vão com a família para as praias não sejam discriminadas.

Jarbas Cabral (Vespasiano, MG)



Certíssima decisão em retirar caixas de som das praias. A praia é sossego, descanso e diversão. Não é disputa de barulho. Tem que retirar e multar. Barracas e cadeiras (de aluguel) idem.

Alexander Barbierato (SP)

Último capítulo

"Fim de ‘Terra e Paixão’ consagra novela como a mais exagerada da Globo" (ILustrada, 19/1). Concordo com a análise "a mais exagerada da Globo". Foi um excesso de vilões, crimes e que por mais que tentasse retratar o coronelismo do interior do Brasil, pecou por estimular o acesso à armas por qualquer indivíduo. As telenovelas da Globo prestam um serviço ao trazer para população questões comportamentais que precisam ser mais aceitas, mas desta vez foi realmente um exagero!

Lilian Fontes Moreira (RJ)

Prioridade

"Plano de Lula para indústria terá linhas de crédito, subsídio e exigência de conteúdo local", (Economia, 19/1). No auge da Revolução Industrial a Inglaterra impôs taxas para proteger as suas indústrias. Outros países, hoje desenvolvidos, fizeram o mesmo. Então, por que não podemos fazer também? Temos, sim, que priorizar as nossas indústrias para que elas possam se desenvolver e, depois, fazer concorrência com as de outros países.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Campo Grande, MS)



Existe uma diferença entre linha de crédito para cada indústria e o investimento necessário na infraestrutura logística que tornará nossa indústria mais competitiva. Essa última, é o mais importante e mais uma vez foi esquecida. Mas mesmo lembrada, com o fundão não iria restar muito.

Adauto Lima (BA)

Sem resposta

"Defesa do aborto vira prioridade de Biden, enquanto Trump se esquiva" (Mundo, 19/1). Trump, se esquiva ,porque não tem resposta para dar aos seus seguidores.

Aparecida Alves (São Paulo, SP)