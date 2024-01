Leitor defende a importância de Marina Silva presidir a COP no Pará

Comando

"Marina diz que trabalha em plano conjunto para prevenção de desastres climáticos" (Ambiente, 16/1). Se a COP do Brasil no Pará não for presidida pela Marina, então a pauta climática continuará seriamente comprometida com o desmatamento, tornando os processos facilitados pelos municípios e estados. O evento da ONU será no Pará, o estado que justamente é o que mais comete irregularidades na área ambiental, desde o criminoso desmatamento até o garimpo ilegal.

Tadêu Santos (Florianópolis, SC)

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2024 - Ciaran McCrickard/World Economic Forum

Corrupção

"Toffoli tranca ações contra Beto Richa sem relação com a Lava Jato, e Ministério Público recorre" (Política, 18/1). Não é possível que existam tantos que pensem que corrupção deva ser combatida a qualquer custo, ainda que de forma, digamos, tendenciosa, beirando o crime, deveriam perceber que acabar com a corrupção (digo, de fato, não a fantasiosa) é impossível.

Anísio Franco Câmara (São Paulo, SP)

Concursados

"‘Enem dos Concursos’ não vai ter ‘lacração’, mas cobrará engajamento com serviço público" (Mercado, 17/1). A verdade é que os políticos detestam o funcionário público concursado, pois o concursado conquista sua vaga unicamente através do seu esforço e exerce o seu trabalho sem precisar votar ou adular político A ou B.

Rivandro Mendonça (Alagoa Nova, PB)

Promessas vazias

A verdade é que, enquanto o sistema educacional estiver à mercê dos vazios eleitorais e não fizer parte de um programa permanente de Estado, não haverá esperança de ele recuperar o nível —hoje abaixo do de várias nações do Terceiro Mundo— que já mereceu.

Paulo Roberto Gotaç (Rio de Janeiro, RJ)

Auxílio

"Lula sanciona lei que cria bolsa para manter estudantes no ensino médio" (Educação, 16/1). Eles vão permanecer na escola. Ok. Mas será que sairão da escola aptos para o mercado de trabalho? O que mais tenho visto são estudantes que evadem porque precisam trabalhar. E, se ele arranja um trabalho que pague mais que a bolsa, ele vai permanecer? Seria muito melhor combinar a bolsa para o ensino médio com um projeto de estágio remunerado (emprego).

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Visual de campanha

"Filho de Portinari cede a Boulos e Marta o direito de usar obras do pai em campanha" (Mônica Bergamo, 17/1). O mundo milionário das artes plásticas e das galerias. Bem a cara da chapa Marta-Boulos.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Parabéns pela iniciativa, precisamos muito.

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

Acessibilidade

"Pacto do CNJ quer Judiciário com linguagem simples, votos resumidos e menos formalidades" (Política, 16/1). O idioma é uma arma poderosa. Quanto mais complicado, mais esconde as mensagens. Daí o juridiquês.

Hugo Pontes (Poços de Caldas, MG)



Desistir

Se podemos ser mais felizes desistindo —conforme diz o psicanalista inglês Adam Phillips ("A ideia de nunca desistir é fascista, diz psicanalista", Equilíbrio, 17/1)— então tá, eu desisto de sonhar com um Brasil unido, sem corrupção, sem violência, sem miséria, sem educação, saneamento básico e saúde pública deficientes, sem crianças passando fome, sem idosos abandonados, sem insegurança, sem compadrios, sem injustiças sociais, sem discriminação de qualquer tipo, sem políticos que não cumprem promessas, sem utopias!

João Manuel Maio (São José dos Campos, SP)



Desistir é uma ideia um tanto pesada para as pessoas que lutam contra uma depressão, lutam com relacionamentos conflituosos com filhos etc. Muito superficial.

Elisabeth Beraldo Faria (Mogi das Cruzes



Sempre me incomodou essa insistência no "nunca desista" como virtude, às vezes é virtude, sim, mas imagina uma pessoa insistindo a vida toda numa ilusão, numa ideia tola. Muito melhor se sentir livre para percorrer caminhos novos.

Maria Araujo (Belo Horizonte, MG)

Fiscalização

Já que a ONU pretende inspecionar o submarino nuclear do Brasil ("ONU condiciona aval a submarino nuclear do Brasil a inspeções rígidas", Política, 17/1), seria bom saber se ela também inspeciona os de EUA, Rússia, Reino Unido etc., cheios de armas e submarinos nucleares. Ou ela não se mete com "cachorro grande"?

Carlos Brisola Marcondes (Florianópolis, SC)



Não é concordando com a ONU/EUA. Mas pelo histórico de gestão que nossas Forças Armadas têm. A ameaça que representa esse submarino seria maior para o próprio Brasil do que para outras nações.

Sam Duart (Macapá, AP)

Ceará

O texto da jornalista Socorro Acioli, "Os templários e o carcará" (Opinião, 17/1), resolveu um dilema que carrego há anos: qual seria meu primeiro projeto, caso ganhasse na Mega-Sena? Não tenho mais dúvidas, iria conhecer o Ceará. Não aquele dos turistas apressados, mas este que espantou o criador do "realismo fantástico", segundo a excelente colunista.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)