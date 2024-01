A direita já ganhou porque aprendeu a falar a língua do povo, diz leitor sobre Kim Kataguiri

Candidatura

"Kim Kataguiri lança vídeo de pré-candidatura com críticas a Nunes" (Painel, 15/1). A direita já ganhou porque aprendeu a falar a língua do povo, mesmo defendendo a classe burguesa. A esquerda, por sua vez, perdeu porque fala a língua da burguesia, mesmo defendendo a classe trabalhadora.

Guilherme Carmo (São Paulo, SP)



Agora vai, fazendo campanha ele cresce, de 0,1% para 0,2%.

José Roberto Gomes Rocha (Aracaju, SE)

O deputado Kim Kataguiri durante painel no 8º Congresso Nacional do MBL, com palestras e mesas de conversas sobre política - Zanone Fraissat/Folhapress

Corrupção

"Toffoli abre a porteira" (Opinião, 15/1). Excelente editorial. A corrupção no Brasil compensa, somos ainda um país de terceiro mundo onde aceitamos passivo os mensalões, petrolões, rachadinhas. Onde se cancelam provas não porque são incorretas. Nossos dois políticos mais populares então enlameados em desvios não republicanos.

Marco Moreira (São Paulo, SP)



Sociedade doente é aquela que passa a mão na cabeça de ministros, pastores e mandatários em nome de crenças, mitos e dogmas. Ninguém consciente deveria sabotar quem combate a corrupção, independente de quem seja o alvo.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

Aborto

"Comissão da OAB de Goiás quer barrar lei contra aborto que obriga grávidas a ouvirem batimentos de feto" (Mônica Bergamo, 15/1). Se tão ciosos da manutenção da vida de células, deveriam pegar para si a responsabilidade pela utilização de contraceptivos, por passarem por uma vasectomia. Por que toda essa incumbência fica a cargo das mulheres? Por que agem como se não tivessem nada a ver com isso, em um ato que tem a participação de ambos? Abandonar um filho após o nascimento, uma atitude tão corriqueira por parte dos homens, não deveria ser considerado um crime, um ato abortivo?

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Consumo de tabaco

"Número de fumantes cai em quase todo o mundo, diz relatório da OMS" (Saúde, 16/1). Enquanto as campanhas contra o tabaco avançam pelo mundo, reduzindo substancialmente o consumo, as bebidas alcoólicas se mantêm em patamar elevado, onerando os sistemas de saúde, com o agravamento das doenças advindas do consumo alcoólico, principalmente do fígado. O governo não abre mão dos pesados impostos, impostos às indústrias de bebidas, inobstante seus efeitos deletérios...

Francisco Vieira (Cruzeiro, SP)

Concentração de renda

"Elite no Brasil vê renda crescer até o triplo do observado entre o restante da população" (Mercado, 16/1). As declarações do IR não dão conta do abismo em que nos encontramos, porque os mais ricos sonegam informações à Receita.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)



Excelente estudo. Agora, o que se deve fazer é o que deveria ser feito há muito tempo: tributar mais a renda.

Vinícius Freire (Pirassununga, SP)



Linguagem

"Pacto do CNJ quer Judiciário com linguagem simples, votos resumidos e menos formalidades" (Política, 16/1). Ótima iniciativa, apesar de difícil implementação, já que mexe com uma cultura formalista e conservadora arraigada no meio jurídico! Parafraseando Milton Nascimento: "O Judiciário tem que ir aonde o povo está". Isso significa ser claro, simples, objetivo e acessível a todos.

Eliseu Rosendo Viciana (São Paulo, SP)



O formalismo exacerbado deve ser restrito à tramitação regular do feito. Voto pela dispensa do uso de ternos, pelos operadores do direito, durante o verão brasileiro e pela linguagem clara e direta.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Retrato brasileiro

"BBB é puro suco de Brasil" (Mariliz Pereira Jorge, 16/1). Análise perfeita. O programa é uma foto de uma grande parte do modus operandi no Brasil. E, se depender do patrocínio das edições, serão inúmeras.

Jeanne D’arc de Faria (São Paulo, SP)



Eu não sei se o BBB é suco de Brasil, porque eu não assisto ao programa, porém eu conheço o Brasil! O Brasil em forma de suco, teríamos suco com água do rio Tietê e da baía de Guanabara. Meleca...

Adenor Dias (São Paulo, SP)



Parabenizo a colunista, que traz com clareza a realidade de uma sociedade preconceituosa, traça o perfil do interesse coletivo de uma massa alienada.

Melem Naufal (São Paulo, SP)

Preparatório desigual

"Indústria do concurso" (Editoriais, 16/1). Para atacar o problema do privilégio de pessoas com mais condições financeiras na disputa por uma vaga, o governo poderia criar um portal de ensino com material gratuito para todos, semelhante ao que os cursinhos privados já fazem. Não seria muito difícil.

Gabriel Arantes (Anápolis, GO)



Proposta de redução de salário já é demais.

José Eduardo Serrão (Viçosa, MG)

Convivência

"‘Gentileza gera gentileza’, assim pregou o profeta" (Mirian Goldenberg, 17/1). Acho que as pessoas estão com zero paciência com o próximo. Quando somos educados, gentis, parece que ficam chateadas, é um peso! No trânsito houve uma piora impressionante! Não respeitam as leis de trânsito, ocupam duas pistas como se fossem pista única, dão fechadas perigosas, não sinalizam para onde estão indo ou ao mudar de pista, por isso, o número de mortes está pior que em 2015.

Gerlane Souza (São Paulo, SP)