'Desejo sucesso à Argentina, mas não espero muito desse presidente', diz leitor

"Milei aposta tudo no bingo do populismo autoritário" (Bruno Boghossian, 2/1). Na Argentina não há mais quase nada a privatizar e a economia está aberta faz tempo. O discurso vai ficar vazio em pouco tempo.

Osmar Carneiro (Recife, PE)



Desejo sucesso à Argentina, mas não espero muito desse presidente.

Manoel Marcilio Sanches (São Paulo, SP)



Candidato a ditador. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É cópia mesmo.

Luiz Roberto Rocha Teixeira (São Paulo, SP)

CPI das ONGs

"CPI que mira padre Júlio Lancellotti deve ser instalada em fevereiro" (Painel, 2/1). Acho que a matéria deveria ter outro título. Seria bom o nome do partido do vereador em destaque, para que os leitores já identifiquem quem não merece o seu voto, estendendo a seus aliados. Ser contra alguém que impede gente de morrer de fome todos os dias é algo que nem consigo descrever...

Washington Santos (São Paulo, SP)



Atirem pedras em Júlio Lancelotti e ele construirá abrigos aos sem-teto. Atirem limões e ele fará limonada aos que têm sede de justiça.

Makoto Shimizu (Peruíbe, SP)



Ao invés de perseguir quem faz, este vereadorzinho deveria trabalhar para mudar a situação dos moradores de rua, já que é uma das suas atribuições. Mas quem não faz sempre crítica quem faz. Torcendo para que nunca mais se reeleja.

Marisa Oliveira (Curitiba, PR)

Autocrítica

"Uma agenda com cinco propostas de Ano-Novo para a esquerda no país" (Wilson Gomes, 2/1). Um pouco de humildade faz bem. Menos discurso de Gleisis e mais ação para o povo, senão vêm os Malafaia e os Bolsonaro e dominam tudo.

Angelo Guilherme Grassi Scomazzon (Porto Alegre, RS)



Interessante notar que tanto o identitarismo quanto o pentecostalismo vieram dos EUA. Estes moldaram a nossa sociedade recente à sua imagem e semelhança.

Felipe Vasconcelos (Juiz de Fora, MG)

Monarquia dinamarquesa

"A rainha que ri" (Elio Gaspari, 2/1). De fato, comparativamente menos pior que a monarquia inglesa. Nada disso muda o fato, porém, de que é uma instituição anacrônica e inútil.

Andre Rypl (Porto Alegre, RS)



O Brasil com 50 milhões de pessoas seria uma Dinamarca. Todo mundo gargalhando e com platitudes tipo rainha sorridente.

Geilson Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Longevidade

"Eu vou viver 120 anos" (Mirian Goldenberg, 3/1). Bela reportagem, trouxe-me mais ânimo e energia. Espero continuar a jornada com mais saúde para poder caminhar sem tantas dores no corpo.

Fatima Mazon (São Paulo, SP)



Medicamento

"SP aprova regulamentação que restringe gratuidade da Cannabis" (Cannabis Inc., 3/1). O SUS deveria fornecer as drogas de graça quando em tratamentos de saúde. E cobraria quando fossem de uso recreativo, sob controle médico individualizado. Isso acabaria com o tráfico e seria uma receita importante para o SUS.

Ernesto Pichler (São Paulo, SP)



Uma pena, pois beneficia, e muito, os pacientes com câncer... A academia que não aceita ver isso é porque não quer.

Silvia M. Machado Tahamtani (Cotia, SP)



Os políticos paulistas são limitados ou limitam os outros, e assim São Paulo vai se atrasando, negando os benefícios da tecnologia, no caso das câmeras, e da ciência, no caso da saúde. Mais três anos de retrocesso para SP.

Ricardo Andrade (Brasília, DF)

Reconhecimento

"Fórmula de Singapura é valorizar professor, diz especialista" (Cotidiano, 3/1). É aqui que vemos o quanto a visão miúda de nossos liberais, sempre com as tesouras nas mãos para garantir os seus nacos do dinheiro público via rolagem da dívida, nos leva ao atraso.

Andre Fonseca (Campo Grande, MS)



Por aqui primamos por fazer exatamente o contrário. Recebemos salários ridículos, trabalhamos em condições insalubres, com excesso de carga, desvalorização da carreira, e agora ainda temos de lidar com descerebrados "patriotas", do alto de suas latrinas, querendo ditar o que devemos ou não ensinar.

Alex Sgobin (Campinas, SP)

Tecnologia constante

"A Inteligência Artificial e o emburrecimento humano" (Mariliz Pereira Jorge, 2/1). Não vejo paradoxo entre registrar um evento comum a muitos e a confraternização desse momento. Comemorar é guardar na memória o instante mágico do acontecimento. O registro fotográfico é também afeto e memória. O gol no futebol, que é um instante único, é filmado e fotografado por muitos enquanto comemoram, gritam e se abraçam na efusão do momento. Nada se perde, tudo se registra para a posteridade.

Taniara Aguiar de Souza (Florianópolis, SC)



Estou dando o troco no espírito do tempo. Recentemente, fomos a um lindo passeio no rio São Francisco. Quando cobraram fotos, respondi que nem celular tinha levado...

Vera Maria da Costa Dias (Porto Alegre, RS)



Em uma entrevista, Saramago disse que, para ele, essa profusão de imagens na internet é como uma grande caverna de Platão. Perfeito!

Julio Salles (Florianópolis, SC)

Boas-festas

