Leitores comentam investigação de juiz que questionou urnas

Melhor punição do mundo

O cara agiu de forma errada, tendenciosa e qual foi o castigo ("Chicana retardou investigação de juiz que questionou urnas", Política, 1º/1)? Aposentadoria com salário maravilhoso. Assim, até eu quero ser "punido".

Adriano Ferreira (Goiânia, GO)



Claro que a aposentadoria compulsória com os proventos integrais é um escárnio e precisa ser discutida. Mas o principal é: como um descerebrado desses, assim como o marreco de Maringá, chegam a juiz? Como as instâncias seletivas da magistratura permitem descalabros como estes?

Amauri Costa (Pelotas, RS)

Deputado federal Eduardo Bolsonaro e juiz federal Eduardo Cubas gravam vídeo em que questionam as urnas eletrônicas - Reprodução

Confissão

Povo sendo reflexo do político ou político sendo reflexo do povo ("Paulo Galo, dos Entregadores Antifascistas, diz que furtava entregas acima de R$ 500", Mercado, 31/12).

Eucaris Valeriana (São José do Rio Preto, SP)

Direitos, deveres e justiça

Apreciei as previsões dos colunistas, mas faltou algo relevante: os direitos humanos são inatos à pessoa, daí que não precisam ser outorgados por lei ("Treze previsões de colunistas para 2024", Folha Corrida, 1º/1). Por consequência todo ser humano os possui como direitos naturais, "em tese", são fundamentais. Por aqui, são ignorados quando se trata de indígenas, mulheres, negros e LGBTs. Nós, homossexuais, temos todos os deveres de qualquer cidadão. E os direitos? Na esperança de que tudo isso não seja ignorado, faço votos que a justiça prevaleça neste ano.

Hanna Maryam (Mairiporã, SP)

Prisão de Prêmio Nobel

O mundo está ao contrário é ninguém reparou ("Nobel da Paz é condenado à prisão em Bangladesh e apoiadores acusam governo de perseguição", Mundo, 1º/1).

Claudia de Oliveira (São Paulo, SP)

Corrupção à vista

Codevasf: corrupção devastadora federal ("Lojinha para políticos da Codevasf cresce sob Lula e entrega sanitários e quadras", Política, 1º/1). Isso somente existe no Brasil.

Eduardo Freitas (São Paulo, SP)

Violência

"Centro de São Paulo tem furtos em alta e mortes sob Tarcísio e Nunes" (Cotidiano, 31/12). Incrível. Um bolsonarista no poder e a segurança pública piorou em São Paulo. Como pode acontecer uma coisa dessas? Sem falar na Grande São Paulo e também no interior que o elegeu.

Rita de Cássia Kovalinkinas Foltram (Osasco, SP)



Não é de hoje que o centro antigo desperta a cobiça do setor imobiliário. Mas, por ser área que possui muitos imóveis tombados, dificulta e muitas vezes impossibilita a realização de grandes projetos imobiliários.

Francisco Paulo Almeida (São Paulo, SP)

Pirataria internacional

Essa rota por Suez é muito perigosa ("EUA afundam 3 navios e matam 10 rebeldes houthis após ataque no mar Vermelho", Mundo, 1º/1). Quando não são os piratas da Somália, são rebeldes do Iêmen.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Jade Picon

Sempre é bom saber (ou tentar) o que pensam (ou não) esses jovens influenciadores que preenchem tanto espaço nas redes sociais e na realidade de tantos jovens seguidores ("‘Tudo o que eu tinha para sofrer com a internet, já sofri’, diz Jade Picon", Mônica Bergamo, 1º/1). Essa jovem tem uma

carreira interessante.

Fátima Souza (Gravataí, RS)

Terremoto no Japão

"Ano novo", e velhos problemas ("Terremoto no Japão deixa 4 mortos e força deslocamento de quase 100 mil habitantes", Mundo, 1º/1). Esta comemoração é mera quimera da humanidade, que não aceita sua finitude e fraqueza.

Antonio Ribeiro (São Paulo, SP)

Aumento da tarifa

Quando Tarcísio de Freitas for pedir voto, esqueça os pobres, assim como já está esquecendo com esses reajustes, Sabesp etc ("Tarifa de metrô e trem sobe para R$ 5 nesta segunda (1º) em SP", Cotidiano, 1º/1). Peça aos ricos, eles, sim, vão votar.

Jo Almeida (São Paulo, SP)

Lucrecia Zappi

"A paixão segundo Conda" (Opinião, 1º/1). Amei o conto! Que bom esquecer um pouco das contas, das guerras etc. e poder desfrutar da leitura leve que a Folha nos traz hoje!

Maria Auxiliadora Paula de Assis (São Paulo, SP)



Obrigado pela escrita tão particular, com graça e sensível acerca de um fato. O jornalismo também precisa de boa forma.

Mario Ramiro (São Paulo, SP)

Catástrofe bíblica

Catástrofe social de proporções bíblicas foi a eleição desse sujeito, lá, e do Bolsonaro, aqui ("Em mensagem de fim de ano, Milei fala em ‘catástrofe bíblica’ e diz que nunca prometeu ‘caminho de rosas’", Mercado, 1º/1). Perto deles, a peste e os gafanhotos do Egito são fichinhas!

José Roberto Ferreira (Brasília, DF)



Claramente um presidente que busca mudança brusca a um modelo fracassado. A proposta é clara e torço muito que o melhor ocorra para os argentinos. Que nós possamos ter a sabedoria de aprender com erros e acertos de nosso vizinho.

Náru Soares Lessa Moraes (Macaé, RJ)

