O que a USP representa para você, leitor? Conte para Folha

São Paulo

Destaque por sua produção intelectual e inovações tecnológicas, a USP (Universidade de São Paulo) é uma das instituições de ensino mais prestigiosas do país. Seus dez campi, espalhados pelo estado de São Paulo, são lar de milhares de estudantes e abrigam, também, um enorme corpo docente e de trabalhadores. São eles que, juntos, fazem funcionar a melhor universidade da América Latina.

Praça do Relógio da USP, que estava vazia, na Cidade Universitária, em São Paulo (SP). - Adriano Vizoni/Folhapress

Mas a USP é mais do que um polo científico, produzindo conhecimento que impacta toda a sociedade. É também o cenário para muitas histórias, do presente, do passado e do futuro.

Além disso, especialmente na capital paulista, a Cidade Universitária é um ponto importante, com suas bibliotecas públicas, espaços amplos e arborizados, cinema, teatro e cursos abertos à comunidade.

Com o aniversário de 90 anos da universidade se aproximando, a Folha quer saber: o que a USP representa para você, leitor? Você é ou já foi estudante? Qual é sua relação com a universidade? Quais são suas melhores memórias com a universidade? Qual o impacto dela na sua vida?

Conte para a Folha neste formulário. Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e divulgadas nas redes sociais da Folha.