É hora de discutir mandato para o STF? Leitores divergem

Não, não é o momento ("Rodrigo Pacheco diz que é o momento de discutir mandato para o STF", Mônica Bergamo, 24/11). O momento atual é o perigo de a extrema direita tomar o poder. Por isso é necessário não enfraquecer o Supremo.

Cesar Cutatis (Curitiba, PR)

Faixa instalada na véspera da reabertura dos trabalhos do Judiciário em frente à sede do Supremo, que foi vandalizada nos ataques do 8 de janeiro - Pedro Ladeira - 31.jan.23/Folhapress

É muito importante definir o mandato. Não estamos em uma monarquia de cargos vitalícios.

Claudia Rodrigues (Curitiba, PR)



A reação exagerada dos ministros do STF mostra que eles se consideram semideuses fazendo uma guerra épica numa trincheira infalível. A PEC só limita as decisões monocráticas. Se forem levados em conta os critérios utilizados para nomear os ministros, mais oportuna ela é.

Hélio Hermeto (Rio de Janeiro, RJ)



Mais urgente é determinar no máximo dois mandatos para a Presidência, governos estaduais e municipais, deputados federais e estaduais, vereadores. E o fim da reeleição no Senado e do voto proporcional, que coloca no cargo gente que não recebeu votos para tal.

Regina Tavares (São Paulo, SP)

Ensino a distância

O grande problema do nosso EAD não é a necessidade de mais regulação (aliás, já temos em excesso), mas a falta de um sistema de avaliação séria, competente e consequente que permita identificar os cursos de boa qualidade e os que deveriam ser extintos ("O avanço do ensino à distância nas universidades exige maior regulação por parte do MEC?", Opinião, 24/11).

Oscar Hipólito (São Paulo, SP)

Tarcísio faz arminha

Como se já não bastasse a violência que o Brasil e o mundo enfrentam ("Após crítica de Bolsonaro, Tarcísio faz gesto de arminha com bolsonaristas", Painel, 24/11). Quanta irresponsabilidade.

Angela Oliveira (Brasília, DF)

Vizinhos de Taylor Swift

Impressionante como o lucro privado sempre se sobrepõe ao bem-estar coletivo ("Show de Taylor Swift assombra vizinhos do Allianz Parque em SP", Cotidiano, 24/11).

Carolina Oliveira (Matinhos, PR)



A vida dos que precisam dos poucos ônibus que passam por dentro de Perdizes e Pompeia também virou um inferno. Seja pelos shows, seja pelas obras dos prédios erguidos graças à permissividade do Plano Diretor antes que o metrô chegue.

Giovanni Giocondo (São Paulo, SP)

Wagner no Municipal

Conti, você nos traz beleza e sensibilidade. A vida também pode ser bela ("‘O Navio Fantasma’ do antissemitismo vai de São Paulo a Gaza", Mario Sergio Conti, 24/11).

Carlos Alberto Ceretta (Balneário Camboriú, SC)