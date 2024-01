Para leitora, Forças Armadas só fazem de conta que defendem democracia neste 8/1

O faz de conta do Exército

As Forças Armadas perderam meu respeito. Estão subestimando a nossa inteligência fazendo de conta que puniram apoiadores da instituição que agiram contra a democracia ("Exército puniu dois militares que atuaram na ação contra os golpistas no 8/1", Política, 6/1). Ora, eles apoiaram e mantiveram golpistas na frente de quartéis planejando golpe contra a democracia do Brasil. Podiam e deviam não ter permitido aquela palhaçada.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)

Vidraça do Palácio do Planalto foi quebrada no atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - Gabriela Biló - 8.jan.23/Folhapress

Câmara de SP contra padre Júlio

Será que esses vereadores que odeiam pobres são cristãos ("Punição antissocial é mecanismo por trás do ódio ao padre Júlio", Reinaldo José Lopes, Ciência, 7/1)? Por que não trabalham pela sociedade? Afinal receberam os votos e são pagos "com nosso dinheiro" para isso.

Maria José de Carvalho (Recife, PE)

O padre Júlio Lancellotti é homenageado pelos mais de 40 anos dedicados a luta pelos direitos humanos, na estreia do filme "O Que Nos Espera", de Bruno Xavier e Chico Bahia - Marlene Bergamo - 12.ago.23;/Folhapress



O Brasil já foi classificado em pesquisas como tendo um dos mais baixos níveis de desconfiança entre cidadãos entre todos os pesquisados. E tudo na incivilidade cotidiana confirma isso. As redes sociais e seus influencers venenosos só pioram isso, assim como os que se deixam arrastar por esse submundo.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

Zagallo

Até eu, que não gosto de futebol, lamento a partida do Zagallo ("Morre Zagallo aos 92 anos", Esporte, 7/1).

Luiz Mario Vieira Souto Leitão da Cunha (São Paulo, SP)

Fernando Diniz demitido

Já vai tarde ("Fernando Diniz é demitido da seleção", Esporte, 6/1). Mas, com esta safra de jogadores, terão que chamar um milagreiro!

Homero Feijó (São Paulo, SP)

Terceirização das escolas

Já não bastasse a quantidade de escolas e o incessante trabalho dos educadores da rede municipal de ensino de São Paulo ("Prefeitura de SP vai assumir gestão de 50 escolas estaduais", Cotidiano, 6/1)!

Beatriz Judith Lima Scoz (São Paulo, SP)

A escola estadual Thomaz Alckmin, na zona leste da capital, consta na lista de unidades que serão municipalizadas - Rivaldo Gomes - 7.out.20/Folhapress



O governador Tarcísio de Freitas defende privatizações, alegando necessidade de o Estado se concentrar em educação e, de largada, já declina, terceirizando escolas para o município. Quer o quê, além de promover concessões e privatizações? Só gerar e gerir contratos?

Paulo Leitea (São Paulo, SP)

BRT de Curitiba

Eis um dos maiores mitos do Brasil: achar que transporte público de Curitiba é bom ("Inovação há 50 anos, BRT de Curitiba patina para resolver problemas", Cotidiano, 6/1). O de São Paulo, de que todos reclamam, está muito à frente, em ônibus e em trens. BRT é quebra-galho que só serve para abafar e excluir soluções efetivas, que são trem, tirar carros das ruas e estimular inter-modalidade e transporte ativo.

Danilo Lessa Bernardineli (São Paulo, SP)

Sistema de transporte em Curitiba via BRT se consolida após cinco décadas, mas enfrenta desafios - Arquivo Urbs

Carf em ação

Os grandes devedores não querem pagar impostos e compravam sentenças dos representantes do governo ("Carf bate maior valor em julgamentos tributários em quatro anos", Mercado, 5/1). Vergonha. Acabou esse buraco fiscal criminoso.

Dagmar Zibas (São Paulo, SP)

Cicatrizes do 8/1

Agora, resta à Justiça cobrar dos vândalos, financiadores e deputados envolvidos nessa arruaça os valores gastos com a restauração desse acervo ("Obras vandalizadas mantêm cicatrizes do 8/1 após restauração no Congresso", Política, 8/1).

Jocimar B. dos Santos (Rio das Ostras, RJ)



Daí a admiração pelo trabalho minucioso do STF para julgar e enjaular esses vândalos hostis ao Brasil democrata. Só está demorando muito chegar ao chefão, Bolsonaro, com quem devem estar a pérola e o ouro.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

Múcio

Até ETs que observavam as luzes dos celulares na frente dos quartéis sabiam que aquela turba não era chegada na democracia ("Entre a raiva da direita e a da esquerda, fiquei com as Forças Armadas, diz Múcio", Política, 7/1). Menos o Múcio.

Darci de Oliveira (Porto Alegre, RS)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, durante entrevista à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress



O Múcio estava andando em uma corda bamba, cercado de jacarés famintos —os militares estavam querendo ser provocados. Mas ele foi habilidoso ao não cair nessa armadilha, preferindo ser um covarde vivo a ser um herói morto!

Bruno Sebastião Neto (Maceió, AL)

Graciliano Ramos

Graciliano Ramos é gigante ("Graciliano Ramos entra em domínio público, tem inédito e família fala em ‘sacanagem’", Ilustrada, 6/1). Quem leu "Memórias do Cárcere" sabe disso. "Angústia", "Infância", "Caetés", "São Bernardo" e as publicações infantis... obra magnífica que merece um tratamento editorial digno com capa dura, ilustrações, fortuna crítica, como a Antofágica vem fazendo com Machado de Assis. E com acesso gratuito para quem quiser no site do MEC. Que bom que vamos ter mais Graciliano circulando.

Maria Helena F. Annes (Porto Alegre, RS)

Pintura da artista plástica Adriana Coppio para a edição de 'Vidas Secas' da Antofágica - Adriana Coppio/Divulgação



Considerando o rigor com que o autor tratava sua obra, entende-se a intenção de não disponibilizar ao leitor o que não passava por sua própria avaliação. Mas, se o desejo de um autor como Kafka fosse atendido, não conheceríamos obras como "O Processo" e "O Castelo". A última vontade do escritor nascido em Praga era que, após sua morte, seu amigo e fiel depositário Max Brod queimasse os originais. Os pósteros agradecem pela desobediência.

Gilberto P. Santos (Florianópolis, SC)

Machismo

Exemplo de profissional comprometida e séria ("Juíza de SP ganha seguidores ao fugir do ‘juridiquês’ nas redes", Política, 7/1). Porém se for vista de biquíni na praia perde o respeito. Que país é esse? Tristeza.

Jussara H. Beltreschi (Ribeirão Preto, SP)

Dia de Santos Reis

Muito bom ("Folia de Reis muda cantos e moderniza ritmo para atrair jovens no Rio", Cotidiano, 6/1)! Tradição a ser mantida!

Antonio Alencar (Brasília, DF)

Por que igreja seria diferente?

Não é não em qualquer lugar, inclusive na igreja ("Bancada evangélica defendeu exclusão de cultos na lei ‘Não é Não’ sancionada por Lula", Cotidiano, 5/1). Por que devem estar isentos da lei? Estão com medo?

Valdi Andrade (São Paulo, SP)