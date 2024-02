Carnaval é recordar que a vida não se exaure na engrenagem de moer gente do cotidiano, diz leitor

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores o que o Carnaval significa para seus leitores. Os assinantes enviaram suas memórias da data e também o que gostam de fazer durante o feriado, desde aproveitar s bloquinhos até descansar em casa com um filme e uma boa refeição. Confira as respostas a seguir.

O Carnaval significa silêncio onde moro. Aqui não há blocos desfilando, nem coreto para bandinhas de música. São dias de alegria para muitos, que eu respeito, mas minha alma não consegue gostar de pular e brincar no Carnaval. Que desfrutem quem gosta.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



Carnaval é recordar que a vida adulta não se exaure na engrenagem de moer gente do cotidiano e que é possível e necessário reencontrar a felicidade lúdica da infância.

Gabriel Müller de Jesus Pinheiro (Manaus, AM)



Gosto dos blocos, saio em alguns às vezes. Gosto do feriado prolongado, gosto de viajar também. Minha mãe me levava em bailinhos de Carnaval quando eu era criança e até hoje gosto da folia.

Lucy Kelly Pereira (São Paulo, SP)



Alegoria gigante do Galo da Madrugada no Centro do Recife para o Carnaval 2024 - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Carnaval, para mim, é sinônimo de descanso. Aproveito o feriado para recarregar as energias, preferencialmente em lugares que me conectem diretamente à natureza.

Silvia Mqiuelitto Celestino (Belo Horizonte, MG)



A minha memória favorita foi do Carnaval de 2023 em que eu desci para a praia com meus amigos e foram os 4 dias mais leves da minha vida. Caminhamos pela praia sem os celulares só para ver o sol se pôr. Eu amo como o Carnaval representa tanto a cultura brasileira, com seus brilhos, cores e animação. É uma forma de mostrar para o mundo a nossa cultura e tudo que temos nela.

Camilla Yumi Endo (Maringá, PR)



Beijos e mais beijos, sem aspas e sem talvez. Às vezes encontros inusitados com pessoas desconhecidas, que até viraram um pequeno amor.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)



O Carnaval é quase como um ano novo, um hino à liberdade. Gosto das cores, das festas e de ver todas as pessoas celebrando a vida. E quem não gosta, só lamento.

Eduardo Paço (São Paulo, SP)



Não gosto. Prefiro estar em casa, aproveitando a folga com minha família vendo um bom filme e comendo uma boa refeição.

Jedison Barbosa da Silva (São Paulo, SP)



Alegria! Descontração! Aceitação das diferenças!

Beatriz Judith Lima Scoz (São Paulo, SP)



Para mim só era bom durante minha infância no interior paulista. Atualmente, significa martírio, cenas dantescas que vejo de minha janela. A pior época do ano, que passo como alguém mergulha no mar e prende a respiração para não se afogar. Tento sobreviver a estes três finais de semana infernais.

Sandra Aparecida de Amo (São Paulo, SP)



Aí vem o Carnaval com seus blocos, desfiles de escolas de samba, trios elétricos, shows de esquenta, músicas marcantes... São tantos estímulos e opções que todo ano fico na dúvida: onde me esconder?

Dalmo Magno Defensor (São Paulo, SP)



Sou recifense. De forma que nasci no frevo e sou completamente apaixonada pelo Carnaval. Carnaval é vida, é festa, irreverência e fantasia. Nosso Carnaval forja a identidade de nossa gente de forma lúdica e popularmente culta.

Gabriela Torres (São Paulo, SP)



Lembro das brincadeiras inocentes da infância, como jogar confetes e água. Atualmente prefiro descansar em lugares calmos a participar de algo que nada acrescenta.

Ricardo Zuppo (São Paulo, SP)