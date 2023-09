'Para esses tipos, ditadura ou democracia não faz diferença', diz leitora sobre Elon Musk

Elon Musk

O tal Elon está pouco se lixando para o que acontece num longínquo país ao sul do equador, quiçá se preocupa com a América ("Musk se reuniu com governo após 8/1, criticou Moraes e jamais removeu post golpista", Política, 2/9). Para esses tipos, ditadura ou democracia não faz diferença, vão influenciar quaisquer governos e dobrar as regras para seguirem lucrando.

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)

Elon Musk, dono do Twitter e fundador da Tesla, em conferência sobre inovação e startups em Paris - Gonzalo Fuentes - 16.jun.23/Reuters

Os americanos sempre se deram bem patrocinando golpes e ditaduras na América Latina.

Gustavo da Silva Sabino (Campo Grande, MT)



Ele também impulsiona post de extrema direita para quem cria nova conta e até para contas existentes, sem que tenhamos solicitado.

Kelly Silva (São Paulo, SP)



Que interessante. Alexandre de Moraes não manda em todo mundo.

Marcelo Galvão de Oliveira (São Paulo, SP)

123milhas

Fomos roubados. Se me tivessem tomado a bolsa com o tanto de dinheiro que me tiraram e a polícia visse, seriam presos em flagrante ("Juiz proíbe que donos da 123milhas deixem o país e autoriza condução coercitiva", Mercado, 1º/9).

Maria Luiza Vasconcelos Nascimento (Nova Lima, MG)



O pedido de recuperação judicial já foi aceito, agora só resta aos consumidores lamentar, enquanto os "empresários" seguirão rindo às custas deles.

Renato Romero (São Paulo, SP)



Ministro de Lula

O ministro não é de Lula, é do centrão. O impeachment de Dilma Rousseff deixou bem clara a regra ("PF cita pagamentos a empresa de fachada, e ministro de Lula tem bens bloqueados", Política, 1º/9).

Armando Moura (São Paulo, SP)



E pelo jeito mais ministérios serão criados para alimentar o guloso centrão.

José Carlos Tridapalli Jr. (Uchoa, SP)



O ministro não é de Lula, é de todos nós. A frente ampla foi o último recurso contra uma tentativa de ditadura. Fica fácil, depois da quartelada desmontada, apontar efeitos de conjunturas desesperadas.

Eugênio Simão (Araranguá, SC)



Este governo não deveria se envolver com o centrão velho de guerra.

Stella Maris Mellin (Ribeirão Preto, SP)