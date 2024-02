O que o Carnaval significa para você? Conte para a Folha

São Paulo

O Carnaval se aproxima e com ele começam as festividades típicas da data, com desfiles de escolas de samba, deslocamento da população para praias e os já bem consolidados bloquinhos de rua. No último final de semana, milhares de foliões saíram às ruas para aproveitar o pré-Carnaval, que neste ano, em São Paulo, foi reduzido – 118 desfiles foram cancelados.

Apresentação do Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado, no rua dos Pinheiros - Adriano Vizoni/Folhapress

Para quem ama a folia, é só depois do Carnaval que o ano realmente começa e o feriado é momento de se se fantasiar, se enfeitar com glitter e reunir os amigos nos blocos Brasil afora.

A época é ainda mais importante para quem participa das escolas de samba e organiza desfiles nas arenas; muitos preparam-se o ano inteiro para esse momento de celebração.

Outros, porém, preferem não enfrentar as multidões nas ruas e aproveitam o feriado para viajar e descansar.

Nas cidades grandes, o Carnaval também representa mudanças na rotina. Vias são fechadas, o fluxo de pessoas nas ruas é maior, os preços dos carros de aplicativo disparam e o congestionamento aumenta. A época passa a ser sinônimo de estresse para alguns moradores, que reclamam do barulho e da sujeira.

Pensando nisso, a Folha quer saber: o que o Carnaval significa para você, leitor? Quais são suas memórias da data? Você gosta de sair e festejar ou prefere fugir da cidade? Tem alguma crítica às festividades? Qual foi o melhor carnaval

Conte para a Folha neste formulário. Algumas respostas podem ser publicadas no Painel do Leitor e divulgadas nas redes sociais da Folha.