Ainda bem que existem muitos pastores honestos e não arrivistas, diz leitor

Repercussão

"Pastores silenciam sobre operação contra Bolsonaro; ‘covardes’, diz Malafaia" (Política, 9/2). Ainda bem que existem muitos pastores honestos e não arrivistas!

Rubens Marques (Valinhos, SP)



Não sou cristão, mas Malafaia é um desses falsos profetas a quem a Bíblia se refere que surgiriam em épocas conturbadas. Aprendi que um pastor é aquele que acalma suas ovelhas. Nunca vi um vídeo de Malafaia falando do Cristo que diz ter vindo pregar o amor. Sempre falastrão, gritalhão, convocando seus asseclas para uma guerra.

Diógenes Gomes (São Paulo, SP)



Uma pergunta básica: qual foi a última vez que Bolsonaro entrou em uma igreja, para assistir a um culto ou a uma missa depois que ele perdeu a eleição?

Marília Ianhez Vollbrecht (Curitiba, PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro na Reunião de Obreiros e Pastores no templo da Assembleia de Deus no bairro do Brás - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Aliados

"Eduardo Bolsonaro, Mourão e Damares criticam ação da PF contra ex-presidente, militares e ex-ministros" (Política, 8/2). O senador Mourão diz que as diligências atentam contra a honra de militares. Penso que militares honrados nada devem temer. Já aqueles que atentaram contra a Constituição, semeando aventuras golpistas, sejam militares, sejam civis, não podem falar em honra. O senador faz pregação oportunista e irresponsável.

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)



Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes e à PF. O país precisa dessa faxina. Cadeia a todos esses golpistas.

Antônio Carlos de Paula (Mogi Mirim, SP)



Quando as investidas da PF eram contra Lula e partidos aliados, os que hoje criticam batiam palmas comemorando. Agora criticam as ações da mesma PF que está caçando aqueles que atentaram contra a democracia? Só um conselho: senta e chora!

Reivan Franca (Salvador, BA)

Peixes grandes

"A hora e a vez dos tubarões" (Dora Kramer, 9/2). Doloroso e vergonhoso ver estes senhores tramando para jogar a nossa longa história de luta pela democracia na lata do lixo. Quanto desrespeito ao povo brasileiro que lutou tanto para que esses canalhas, após eleitos, lutassem para acabar justamente com o regime que os colocou lá.

Josefina A. Martins (São José dos Campos, SP)



Com o perdão do trocadilho, o plano do golpe estava bem "Maduro". Por pouco não viramos uma Venezuela.

Alexandre Rodrigues (São Paulo, SP)

Surto de dengue

"Na dengue, corremos atrás do prejuízo" (Opinião, 8/2). Seria muito eficaz se investir no trabalhos de agentes comunitários de saúde e educação. As ações feitas por esses profissionais devem ser contínuas e estruturadas, ter sua eficácia mensurada e coordenada entre as três esferas do poder público.

Raoni Cunha (Osasco, SP)



As prefeituras não investem no saneamento básico, principalmente no combate à dengue, já que preferem investir em festas de olho nos votos.

Antonio Benedito Alves da Silva (Catanduva, SP)

Preservação da infância

"Pornografia é arte" (Hélio Schwartsman, 8/2). Realmente parece um "crime" sem vítima representar a infância em imagens para pessoas doentes sem uso algum de crianças e parece difícil traçar essa linha que criminaliza desenhos, literatura. Mas há algo que realmente não parece correto, que seria como deixar abrir uma caixa de pandora, normalizar um comportamento aberrante e potencialmente nefasto.

Diego Rodrigues (São Bernardo do Campo, SP)



Inserir crianças no mundo sexual, seja lá de que forma for, é muito mais que uma questão moral. É opressão, é subtrair seu direito de ser criança. Os que defendem isto devem procurar tratamento.

Armando Moura (São Paulo, SP)

Conquistas

"Eu quero ser uma esposa-troféu" (Tati Bernardi, 8/2). Às vezes parece que vivo em outro mundo. Meu marido sempre vibrou com minhas conquistas, inclusive foi o maior incentivador. Sou anestesista hoje graças ao apoio dele. Vejo nossos amigos próximos vibrarem por suas esposas da mesma forma…

Ana Caixeta (Patos de Minas, MG)



É injusto o quanto a sociedade nos cobra em termos de aparência. Hoje tenho um marido incrível que admira minhas conquistas. Mas nem sempre foi assim.

Monique de Faria Marins (Niterói, RJ)