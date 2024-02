Como melhorar a nossa página inicial, leitor?

São Paulo

As páginas iniciais –conhecidas como home – são a porta de entrada para os jornais digitais. Seja no aplicativo, seja no site, é nessa primeira página digital que vemos quais são os acontecimentos mais importantes do momento e acompanhamos a produção de um veículo ao longo do dia.

A home é um organismo vivo, que se atualiza constantemente. À semelhança de sua irmã analógica, a capa do jornal impresso, produzir a home envolve uma série de escolhas, que vão desde a curadoria minuciosa das notícias à posição e ao espaço que ocupam na página.

Mas, no digital, isso ocorre 24 horas por dia. É um processo contínuo e um trabalho intenso, muito dinâmico, de seleção de conteúdo, escolha de títulos, subtítulos, imagens, entre outros elementos.

Catarina Pignato

Por isso, a Folha quer saber: como podemos melhorar a nossa home?

Há algum assunto do qual você sente falta? O que você mais gosta de ler? E o que menos gosta? Considera a página inicial fácil de entender? Você consegue localizar facilmente o conteúdo que mais te interessa? O que podemos fazer

Envie suas críticas e sugestões para a Folha neste formulário.