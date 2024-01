Problemas com falta de energia? Conte para a Folha

São Paulo (SP)

São Paulo está novamente debaixo d'água. Com um início de semana com temperaturas elevadas, uma pancada de chuva ou outra é esperada. Mas, como estamos falando de São Paulo, essas pancadas vêm desavisadas e muito fortes.

Nesta segunda (8) e terça-feira (9), tempestades provocaram a morte de duas pessoas e deixaram moradores sem energia elétrica. Algumas estão nessa situação há mais de 25 horas. Os ventos chegaram a 76 km/h, causaram queda de árvores e galhos e danificaram trechos da rede elétrica.

Ruas ficaram alagadas próximas ao metrô Santa Cecília, em São Paulo, após fortes chuvas na tarde de segunda-feira (8) - Rubens Cavallari/Folhapress

Uma reportagem da Folha revelou que o tempo de espera por equipes da Enel, concessionária responsável pelo abastecimento elétrico em São Paulo, dobrou em cinco anos, com uma espera para a resolução do problema de cerca de 12 horas e meia. O fato é preocupante, visto que a cidade tem visto um alto volume de chuvas.



O tempo em que domicílios ficam sem luz, por outro lado, diminuiu em cerca de 11% no mesmo período.

Árvores caíram sobre a rede elétrica e sobre veículos após forte chuva seguida de ventania em São Paulo nesta segunda (8) - Marco Ambrósio/ Ato Press /Agência O Globo

Pensando nesse cenário, envie seu relato sobre os problemas causados pela falta de energia para a Folha. Há quanto tempo você está sem luz? Qual foi o maior tempo que passou no escuro? O contato com a Enel foi bem-sucedido ou causou mais dor de cabeça? Quais foram as consequências de passar esse período sem energia?

